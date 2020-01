Der Verband der Automobilindustrie (VDA) will das Parksystem in Deutschland reformieren, dazu schlägt er in einem Positionspapier mehrere Maßnahmen vor. Darunter befinden sich laut Medienberichten unter anderem mehr Spielraum für Kommunen bei Parkpreisen, teurere Bewohnerparkausweise für Besserverdiener und Sonderparkplätze für Elektroautos.

„Alle, die auf einen Parkplatz angewiesen sind, sollten einen freien Stellplatz möglichst ohne Suchverkehr erreichen können“, heißt es in dem Papier. Verkehrsflächen müssten möglichst effizient genutzt werden, fordert der Verband. Ein Schlüssel sei hier die Reform der Parkgebühren. Der enge rechtliche Rahmen für Gebühren lasse es derzeit nicht zu, „den tatsächlichen Wert der Nutzung des begrenzten öffentlichen Raums abzubilden“.

Der VDA spricht sich dafür aus, dass es den Städten und Gemeinden zukünftig erlaubt ist, statt fester Preise unterschiedliche Gebühren für die Nutzung von Parkräumen aufzurufen. So könnten Kommunen das Parken bei knappem Raum oder in Spitzenzeiten verteuern. Damit könnten „Verkehrsströme und Verkehrsaufkommen“ aktiv gesteuert und eine gleichmäßigere Parkraumnutzung erreicht werden, so der VDA.

Der Verband schlägt weiter vor, die Preise für Bewohnerparkausweise nach dem Einkommen zu staffeln. Außerdem sollten vermehrt digitale Lösungen für ein optimiertes Parkraummanagement genutzt werden. So könne autonomes Parken den Bedarf an Parkfläche pro Fahrzeug reduzieren. Fahrzeuge würden dazu Daten über freie Stellplätze sammeln und sich gegenseitig darüber informieren. „Hierdurch kann der Parksuchverkehr deutlich reduziert werden“, heißt es in dem Positionspapier.

Neben der Lebensqualität der Einwohner in Städten sowie den Anforderungen des Wirtschaftsverkehrs hat der VDA mit seinen Vorschlägen zum Parkraummanagement einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele im Visier. Dazu könnten etwa Sonderparkplätze für Elektroautos bereitgestellt und Parkgebühren für Stromer gesenkt werden. Auch könnten für neue Sharingangebote Stellflächen geschaffen werden. Spezielle Parkflächen für den Lieferverkehr könnten das Halten von Lieferfahrzeugen in der zweiten Reihe verhindern.

Parkraummanagement kommt laut dem VDA nicht ohne Kontrolle und Sanktionierung aus. Regeln würden aber nur eingehalten, wenn die Bußgelder eine „spürbare Höhe“ erreichten, heißt es dazu in dem Positionspapier. Die bei der Änderung der Straßenverkehrsordnung geplanten höheren Bußgelder für Falschparken – beispielsweise auf Radwegen – gingen daher in die richtige Richtung. „Es wäre zu überlegen, dies entsprechend auch für Falschparken auf Lieferparkplätzen umzusetzen“, so der Autoverband. Auch die Bußgelder für Falschparken könnten einkommensabhängig gestaffelt werden. Zudem sollten Möglichkeiten der „automatisierten Parkraumüberwachung“ geprüft werden.