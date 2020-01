Das bis auf weiteres erschwinglichste Elektroauto von VW ist der Kleinstwagen e-up! Für das neue Modelljahr wurde das Fahrzeug überarbeitet, es wird zudem erstmals auch von den Konzernschwestern Seat und Škoda angeboten. Stellvertretend für alle drei Modelle wurde der neue e-up! nun den üblichen Euro-NCAP-Creashtests unterzogen.

Die Prüfbehörde wertete den VW e-up! – und damit auch die Pendants Seat Mii electric und Škoda CITIGOe iV – mit nur drei Sternen ein. Bei den Tests des up! in der bisherigen Generation im Jahr 2011 erreichte die Baureihe noch fünf Sterne. Abgewertet wurde vor allem die Kategorie „Sicherheitsunterstützung“, in der der e-up! nur noch auf 55 Prozent kommt – früher waren es 86 Prozent.

Grund für das schlechte Abschneiden bei der Sicherheitsunterstützung ist insbesondere das Fehlen moderner Technik in diesem Bereich. Euro NCAP weist darauf hin, dass der aufgefrischte e-up! nicht mehr ab Werk mit einem System zur automatischen Notbremsung ausgeliefert wird.

Die Passagiere im e-up! sind nach den aktuellen Crashtests von Euro NCAP weiter recht sicher unterwegs: Die Kategorie „Erwachsene Insassen“ weist eine Wertung von 81 Prozent auf, der Bereich „Kinder“ 83 Prozent. Für andere Verkehrsteilnehmer stellt eine Kollision mit dem Kleinstwagen eine größere Bedrohung dar: Euro NCAP bewertet die Kategorie „Ungeschützte Verkehrsteilnehmer“ nur mit 46 Prozent, unter anderem aufgrund der nicht mehr zur Standardausrüstung gehörenden Notbremsung.

Der ab 21.975 Euro kostende VW e-up! kommt mit einer größeren Batterie mit 36,8 kWh Kapazität auf die Straßen. Mit einer Ladung schafft er damit künftig bis zu 260 Kilometer gemäß der realitätsnäheren WLTP-Norm. Der Vorgänger mit 18,7 kWh kam nur auf 160 E-Kilometer nach der auslaufenden NEFZ-Norm.

Am günstigsten bietet die dem e-up! zugrundeliegende Technik Seat an: Der Mii electric ist bereits ab 20.650 Euro zu haben. Škoda verkauft seine Variante CITIGOe iV ab 20.950 Euro. Deutsche Käufer profitieren bei allen Modellen von der derzeit 4000 Euro hohen Elektroauto-Förderprämie „Umweltbonus“. Demnächst soll es für Kleinstwagen sogar 6000 Euro geben.