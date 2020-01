Um das Solar-Elektroauto Sion ohne klassische Finanzinvestoren zur Serienreife bringen zu können, hat Sono Motors im Dezember 2019 eine Community-Funding-Kampagne gestartet. Da die anvisierten 50 Millionen Euro nicht zusammenkamen, ließ das Münchner Startup seine Unterstützer über eine längere Laufzeit der Aktion abstimmen. Nun steht das Ergebnis fest.

Sono Motors teilte mit, das Crowdfunding für den Sion bis zum 20. Januar 2020 zu verlängern. In der zweitägigen Abstimmung unter den Reservierern des elektrischen Minivans hätten knapp 94 Prozent der Unterstützer für die Verlängerung der Kampagne über den 30. Dezember 2019 hinaus entschieden. Bis zu diesem Zeitpunkt waren nach Angaben des Unternehmens in knapp vier Wochen 32,5 Millionen Euro zugesagt worden.

Von den bis Ende Dezember eingesammelten Mitteln entfielen laut Sono Motors 28 Prozent auf Neu-Reservierungen und rund 68 Prozent auf 4056 Unterstützer, die ihre bereits bestehende Reservierung aufstockten. Davon hätten 746 Unterstützer bereits den vollen Preis des Sion angezahlt. Stand heute habe die Kampagne zur weiteren Finanzierung des Sion 33,2 Millionen Euro generiert, heißt es auf der Website von Sono Motors. Es handele sich damit um „eine der größten Community-Funding-Initiativen Europas“, betont das Startup.

An dem ursprünglichen Kampagnenziel von 50 Millionen Euro hält Sono Motors fest. Mit dem Geld soll eine strategische Neuausrichtung bei der Finanzierung gelingen. Das frische Kapital soll vor allem in Produktionsanlagen und Serien-Prototypen des Sion investiert werden, für den Marktstart sind weitere Investitionen nötig. Auslöser für die Community-Funding-Kampagne war, so CEO und Mitgründer Laurin Hahn, dass das angestrebte nachhaltige Unternehmens- und Fahrzeugkonzept „in völligem Widerspruch“ zu den Zielen klassischer Finanzinvestoren stehe.

Die Produktion der ersten Sion in Schweden beim Auftragsfertiger NEVS verschiebt sich durch die neue Finanzierungsstrategie in den September 2021. Zuletzt war die Serienfertigung ab dem zweiten Halbjahr 2020 vorgesehen, ursprünglich sollte es bereits Ende 2019 losgehen.