Der Konflikt um die Zukunft des Kleinst-Elektroautos Microlino der Schweizer Firma Micro Mobility Systems ist gelöst. Wie die Unternehmerfamilie Ouboter hinter dem Gefährt mitteilte, wurde Ende November 2019 eine außergerichtliche Einigung mit dem deutschen Unternehmen Artega getroffen.

Der Microlino wurde 2015 von den Ouboters angekündigt, die mit Micro Mobility Systems bislang Tretroller und E-Scooter anbieten. In Serie sollte den Microlino ab 2019 der italienische Auftragsfertiger TMI bauen. Nach der Übernahme von TMI durch Artega kam es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung – der Grund: Der Geschäftsführer von Artega und dem deutschen Autozulieferer Paragon Klaus Dieter Frers hatte überraschend eine eigene Version des Microlino entworfen, deren Einführung die Ouboters verhindern wollten.

Ab sofort gehen Micro Mobility Systems und Artega getrennte Wege: Die Ouboters erlauben Artega die Einführung des 2019 vorgestellten Karo basierend auf dem Microlino, Micro Mobility Systems bringt den Microlino mit einem neuen Partner in Serie. „Wir sind froh, dieses Kapitel endlich hinter uns bringen zu können und uns nun voll und ganz auf unsere Vision dieser neuen Fahrzeugkategorie zwischen Motorrad und Auto fokussieren können“, erklärt Firmengründer Wim Ouboter.

Der Produktionsstart für den Microlino wurde auf nächstes Jahr verlegt. „Das intensive Testen unserer 22 Vorserienfahrzeuge hat gezeigt, dass der aktuelle Entwicklungsstand noch nicht unsere Ansprüche hinsichtlich des Fahrverhaltens, Qualität und der Sicherheit er füllt und wir technisch Einiges abändern müssen“, so Ouboter. Um dies in möglichst kurzer Zeit zu schaffen, hat das Unternehmen im September Peter Müller verpflichtet. Der neue Technikchef war zuvor leitender Manager bei BMW, Porsche und anderen Unternehmen aus der Automobil- und Motorradindustrie.

Als neuen Produktions- und Entwicklungspartner für den Microlino hat Micro Mobility Systems das auf Modell- und Prototypenbau spezialisierte italienische Unternehmen CECOMP ausgewählt. CECOMP verfügt über eigene Produktionsstätten für Klein- und Mittelserienfahrzeuge sowie Aluminium-Karosserieteile. 2011 brachte das Unternehmen das im Auftrag entwickelte und produzierte Elektroauto „Bluecar“ auf den Markt, das unter anderem in Paris als Carsharing-Auto im Einsatz ist.

„Der Markt ist gross genug für zwei Anbieter und wir arbeiten daran, unser Stadtfahrzeug mit der Artega-DNA auf den Markt zu bringen, das sich eng an dem historischen Vorbild der Isetta orientiert“, kommentiert Artega-Chef Frers die Einigung mit Micro Mobility Systems. Demnächst soll es neue Informationen und Bilder zum geplanten Karo geben.

16.000 Reservierungen

Das Interesse am Microlino ist laut Micro Mobility Systems weiter groß: Aktuell lägen über 16.000 Reservierungen vor. Trotz der Verspätung und den Wartezeiten gibt sich das Unternehmen zuversichtlich: „Letzten Endes werden die Kunden uns danken, dass wir diesen harten Entscheid gefällt haben. Wir sind ein Schweizer Familienunternehmen mit 20 Jahren Tradition in der urbanen Mobilität, das weltweit bekannt für innovative Produkte und hohe Qualität ist. Diesem Ruf wollen wir auch beim Microlino gerecht werden“, sagt Oliver Ouboter, einer der beiden Söhne des Firmenchefs Wim Ouboter.

Oliver Ouboters Bruder Merlin fügt hinzu: „Der Microlino 2.0, wie wir ihn intern nennen, wird um ein Vielfaches besser sein als die aktuelle Version. Um Welten besseres Fahrverhalten, bessere Ergonomie, bessere Reparierbarkeit und auch in hohen Stückzahlen produzierbar. Die Geduld wird sich also lohnen, auch wenn wir es auch kaum erwarten können, den Microlino endlich in Serie zu bringen.“