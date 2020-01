Die Zukunft von Byton schien nach dem Abgang von Chef und Co-Gründer Carsten Breitfeld gefährdet, das chinesische Elektroauto-Startup hat aber frisches Kapital und neue Partner gefunden. Das gab Geschäftsführer Daniel Kirchert, wie sein Vorgänger Breitfeld ehemaliger BMW-Manager und Mitgründer von Byton, zur US-Technikmesse CES in Las Vegas bekannt.

Die neuen Geldgeber bringen mindestens eine halbe Milliarde Dollar ein. Eingerechnet nicht-monetärer Hilfen von chinesischen Regionen, Städten und anderen staatlichen Stellen komme „wahrscheinlich deutlich mehr“ zusammen, sagte Kirchert der WirtschaftsWoche. Das zusätzliche Kapital stammte in der dritten Finanzierungsrunde erstmals auch von nicht-chinesischen Quellen aus Japan und Südkorea.

Noch in diesem Jahr will Byton die ersten Exemplare seines Premierenmodells M-Byte, ein vollelektrisches Premium-SUV mit umfassender Digitalisierung und Konnektivität, an chinesische Kunden übergeben. Anfang 2021 sollen dann die USA folgen, dort zuerst Kalifornien. In Europa will Byton seine Elektroautos ab Ende 2021 ausliefern. Er sei „zu einhundert Prozent sicher“, diese ehrgeizigen Ziele halten zu können, betonte Kirchert.

In der Grundversion wird der M-Byte über einen Motor im Heck mit 200 kW (272 PS) Leistung und 72 kWh Batteriekapazität verfügen. Die Reichweite gibt der Hersteller mit 360 Kilometern nach dem neuen WLTP-Fahrzyklus an. Die höherpreisige Ausführung mit zwei Motoren, Allradantrieb und 95-kWh-Batterie soll auf eine Systemleistung von 300 kW (408 PS) kommen und mit einer Ladung 435 Kilometer am Stück fahren können.

Trotz Premium-Anspruch will Byton den M-Byte in Europa bereits ab rund 54.000 Euro verkaufen. Anders als etablierte Autobauer setzt das Startup darauf, mit digitalen Diensten mehr Geld als mit dem Fahrzeug selbst zu verdienen. Für digitale Services und Produkte ist im Inneren über dem Armaturenbrett des M-Byte ein fast die gesamte Breite des Cockpits einnehmendes Riesen-Display verbaut. Im Lenkrad und der Mittelkonsole sowie im Fond finden sich weitere Bildschirme.

In Las Vegas präsentierte Byton erste Partner für sein geplantes Infotainmentangebot, darunter den Medienkonzern Viacom-CBS. Besitzer eines Byton sollen Inhalte wie Musik, TV Programme und Filme direkt auf das Display ihres Fahrzeugs streamen können. Bei Bedarf soll der Wagen auch als mobiles Büro dienen. „Das Auto soll sich nahtlos in das zunehmend digitale Leben unserer Kunden integrieren“, erklärte Kirchert.

Ein weiterer neuer Partner ist Marubeni. Mit dem japanischen Mischkonzern will Byton wie US-Wettbewerber Tesla ein ganzheitliches Konzept aus Elektroauto, Solarenergie und Heimspeicher vertreiben. Marubeni ist Medienberichten nach einer der größten Investoren in der jüngsten Finanzierungsrunde des Startups.

Bisher haben nach Angaben von Byton knapp 60.000 Menschen einen M-Byte reserviert. Das Ziel des Unternehmens ist weiter, zu einem der führenden Anbieter von reinen Stromern neben Tesla zu werden. „Nun ist die Zeit reif für einen zweiten reinrassigen Hersteller von hochwertigen, innovativen Elektroautos“, sagte Kirchert laut der WirtschaftsWoche in Las Vegas. „Ich glaube, dass diese Tesla-Alternative für viele Käufer Byton heißen wird.“