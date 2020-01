Mercedes-Benz hat bei der US-Technikmesse CES in Las Vegas den „Vision AVTR“ vorgestellt, der in Zusammenarbeit mit den Machern des Science-Fiction-Films Avatar entstanden ist. Die futuristische Elektroauto-Studie stehe für eine Vision der Mercedes-Designer, -Ingenieure und -Trendforscher für Mobilität „in ferner Zukunft“.

Der Vision AVTR soll eine von der in Avatar vorkommenden Welt von Pandora inspirierte neue Art der Interaktion zwischen Mensch, Maschine und Natur zeigen. Dazu ist in der Mittelkonsole anstelle eines herkömmlichen Lenkrads ein multifunktionales Bedienelement integriert: Durch das Anlegen der Hand erwacht der Innenraum zum Leben und das Fahrzeug erkennt den Fahrer an seiner Atmung. Durch Anheben der Hand wird eine Menüauswahl auf die Handfläche projiziert, durch die zwischen verschiedenen Funktionen gewählt werden kann.

Bewegt wird der Vision AVTR mit vier radnahen Elektromotoren mit einer kombinierten Motorleistung von über 350 kW (476 PS). Bei dem Allradantrieb mit sogenanntem Drehmomentvektoring kann jedes Rad je nach Fahrsituation separat und fahrend angetrieben werden. Durch die Möglichkeit, Vorder- und Hinterachse gleich bzw. gegensätzlich anzusteuern, kann sich der Vision AVTR um etwa 30 Grad seitwärts fortbewegen. Dieser „Krebsgang“ gebe dem Showcar auch in seiner Fortbewegung eine reptilartige Anmutung, so Mercedes.

Als Energiespender für den Antrieb haben die Entwickler eine neue Batterietechnologie erdacht, die auf graphenbasierter organischer Zellchemie basiert und ohne seltene Erden und Metalle auskommt. Die Materialien seien kompostierbar und damit komplett recycelbar, so werde die E-Mobilität unabhängig von fossilen Ressourcen. Mercedes unterstreiche damit die Relevanz einer zukünftigen Kreislaufwirtschaft im Rohstoffbereich.

Neben einer hohen Energiedichte biete die Batterie-Technologie durch automatisierte, leitfähige Ladetechnik hohe Schnellladefähigkeit. Eine Vollladung soll damit in weniger als 15 Minuten erledigt sein. Der neue Energiespeicher ermögliche auch maximale Flexibilität in Bezug auf den Bauraum für ein möglichst geräumiges Interieur. Der Energieverbrauch wird durch eine intelligente Betriebsstrategie und in Klappen integrierte Solarsysteme zur Versorgung von Sekundärverbrauchern minimiert.

Mit einer Batteriekapazität von rund 110 kWh kommt der Vision AVTR laut Mercedes auf eine Reichweite von mehr als 700 Kilometern. Das eigentliche Potenzial der Technologie liege derzeit in der Grundlagenforschung. „Alles in allem ist das Vision AVTR ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigen emissionsfreien Mobilität in der Luxusklasse“, erklären die Schwaben. Mit dem neuen Konzeptauto zeige man völlig neue Möglichkeiten, große und luxuriöse Automobile in Zukunft marktfähig und umwelt- und sozialverträglich zu machen.