Sony hat bei der Technikmesse CES in Las Vegas überraschend ein Elektroauto vorgestellt. In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, dass der japanische Elektronikkonzern einen eigenen Pkw bauen könnte, bisher haben sich diese aber nicht bewahrheitet. Bei dem in Las Vegas gezeigten „Vision-S“ handelt es sich offiziell vorerst nur um eine Studie für die Mobilität der Zukunft.

„Die neue Initiative von Sony ‚Vision-S‘ soll im Bereich der Mobilität zu Sicherheit, Zuverlässigkeit, Komfort und Unterhaltung beitragen“, heißt es auf der Themenseite zu dem Konzeptauto. Der dort als Prototyp bezeichnete Stromer verfüge über Bild- und Sensortechnologien von Sony sowie Software, die Künstliche-Intelligenz-, Telekommunikations- und Cloud-Technologien des Unternehmens umfasst. Die Funktionen könnten damit kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, auch mit Blick auf autonomes Fahren.

Insgesamt seien im Vision-S 33 Sensoren verbaut, mit denen sich für eine „hoch entwickelte Fahrunterstützung“ Personen und Objekte innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs erkennen lassen, erklärt Sony. Darüber hinaus habe man ein hochwertiges Soundsystem mit Lautsprechern in jedem Sitz integriert. Gegenüber den Vordersitzen findet sich ein Panoramabildschirm für die Anzeige diverser Inhalte.

Zum Antrieb des knapp 4,9 Meter langen Vision-S mit Platz für vier Personen verrät Sony nur wenige konkrete Details. Bilder zeigen eine bei modernen Elektroautos übliche Architektur mit langem Radstand und großer flacher Batterie im Fahrzeugboden sowie Motoren und weiteren Komponenten für den Vortrieb zwischen den Rädern. Die durch die zwei E-Maschinen erzeugte Systemleistung wird mit 400 kW (544 PS) angegeben, damit soll es in 4,8 Sekunden von Null auf Hundert und weiter bis 240 km/h gehen. Angaben zur Reichweite werden nicht gemacht.

Die Plattform des Vision-S ist laut Sony auf hohe Sicherheit, Konnektivität und Flexibilität ausgelegt und kann als Basis für diverse Einsatzzwecke und Fahrzeugtypen von Coupés, über Limousinen und SUV bis zu Minivans dienen. An der Entwicklung waren diverse Unternehmen beteiligt, darunter die Autozulieferer Benteler, Bosch, Magna und ZF. Zu einer möglichen Serienfertigung schweigt sich Sony noch aus. 2015 hieß es, dass die Japaner an einer Zusammenarbeit mit einem der etablierten Autobauer interessiert sein sollen. Eine eigene Autosparte sei nicht das Ziel.