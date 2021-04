Sony hat Anfang des Jahres erklärt, derzeit keine Pläne für den Bau eines eigenen Elektroautos zu haben. Gegenteilige Gerüchte dürfte das nicht stoppen, denn der 2019 vorgestellten Konzeptwagen Vision-S wird von dem japanischen Elektronikkonzern laufend weiterentwickelt. Im April hat Sony in einem weiteren Schritt mit Vodafone Deutschland 5G-Fahrtests mit dem Prototyp gestartet. Die Probefahrten finden auf einer Teststrecke im nordrhein-westfälischen Aldenhoven statt.

Der Vision-S verfügt über 5G-Netzwerkkonnektivität, was eine kontinuierliche Verbindung zwischen den Fahrzeug-Systemen und der Cloud ermöglicht. So können Daten und Steuersignale synchronisiert und die „Over-the-Air“-Systeme aktualisiert werden. Sony will mit den Fahrtests in Aldenhoven die verzögerungsarme Übertragung verschiedener vom Vision-S erfasster Sensordaten an die Cloud sowie die Echtzeitsteuerung des Fahrzeugs über die Cloud prüfen. Die Tests dienen zudem der Verifizierung und Weiterentwicklung für die Kommunikation bei Fahrten mit hoher Geschwindigkeit.

„Bei diesem Projekt wird Sony eine Reihe von Technologien und Kompetenzen, die das Unternehmen im Lauf der Jahre bei der Smartphone-Entwicklung erworben hat, auf den Bereich Mobilität anwenden“, so das Unternehmen. Dazu zählten Hardware- und Softwaredesign für Kommunikationssysteme, die Formulierung von Bewertungsindexen für die Kommunikationsqualität sowie die Analyse von Ausbreitungseigenschaften in Feldtests. „Mobile Echtzeit-Kommunikation macht Autos zu Datenbanken auf Rädern. In unserem 5G Mobility Lab lernt der Vision-S Prototyp, in Echtzeit zu kommunizieren“, erklärte Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter. „Gemeinsam mit Sony machen wir den ersten Prototyp für 5G bereit, damit in Zukunft neue Funktionen mit einem einfachen Software-Update over-the-air in den Wagen importiert werden können.“

Sony will im Rahmen der Entwicklung des Vision-S offene Partnerschaften mit Unternehmen ausbauen, die über verschiedene Technologien und Kenntnisse verfügen. „Durch die Kombination von Spitzentechnologien wird Sony die Entwicklung der Mobilität vorantreiben, zu sicherem Fahren beitragen und spannende neue Unterhaltungserlebnisse im Auto ermöglichen“, heißt es. Zu einem möglichen Serienfahrzeug machten die Japaner keine neuen Angaben.

Die dem knapp 4,9 Meter langen Vision-S zugrundeliegende Plattform ist laut Sony auf hohe Sicherheit, Konnektivität und Flexibilität ausgelegt. Der Prototyp wird von zwei E-Motoren für zusammen 400 kW (544 PS) angetrieben. Batteriegröße und Reichweite sind nicht bekannt. Der erweiterbar angelegte Funktionsumfang des Vision-S umfasst derzeit neben Bild- und Sensortechnologien unter anderem Software aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Telekommunikation und Cloud-Dienste. Für den Aufbau des Elektroautos hat sich Sony Unterstützung von Unternehmen aus der Automobilbranche geholt, darunter die Zulieferer Benteler, Bosch, Magna und ZF.