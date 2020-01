Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer geht der Umstieg der deutschen Automobilindustrie auf weniger klimaschädliche Antriebe nicht schnell genug. Er hat die Branche daher zu mehr Tempo in diesem Bereich aufgefordert.

„Dass die deutsche Autoindustrie technologisch gut und innovativ ist, bestreitet keiner. Wir müssen diese deutschen Innovationen schneller auf die Straße bringen, erlebbar und alltagstauglich machen“, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe dabei nicht nur um die Mobilität der Zukunft, sondern auch um die Arbeitsplätze von morgen.

„Wir müssen die Leute neugierig machen und begeistern. Wir müssen Vorurteile gegenüber alternativen Antrieben entkräften, was die Reichweite betrifft und die Alltagstauglichkeit“, so Scheuer weiter. Wenn er sich manche Produkte ausländischer Autohersteller anschaue, dann stecke „schon viel Image und Marketing dahinter“. Die Stärke der deutschen Industrie sei „Perfektion“, das dürfe jedoch nicht zu Zeitverlust in der Entwicklung führen.

Der Verkehrsminister bezeichnete 2020 als „Hoffnungsjahr“ für weniger klimaschädliche Autoantriebe in Deutschland. Es kämen viele neue Elektroauto-Modelle auf die Straßen, man müsse „aber technologieoffen sein“. Scheuer verwies in diesem Zusammenhang auf die schleppende Genehmigung synthetischer Kraftstoffe und forderte: „Wir brauchen die vollständige Technologieoffenheit bei alternativen Antrieben und Kraftstoffen.“

Sich nur auf eine Antriebsvariante festzulegen, ist nach Meinung von Scheuer ein Fehler. „Ja, die Elektromobilität wird als erstes kommen. Aber jetzt Technologien einschlafen zu lassen, allein durch Verzögerung von Genehmigungen, wäre falsch“, sagte er. Alternative Kraftstoffe würden nur dann wirtschaftlich, „wenn wir in die Förderung gehen und damit auch in die Skalierbarkeit“. Auch bei synthetischen oder regenerativen Kraftstoffen brauche es „eine breite Offenheit“.