Tesla-Chef Elon Musk hat in China erste in der dortigen neuen Fabrik des Unternehmens produzierte Elektroautos an Kunden übergeben. Die „Gigafactory 3“ wurde in Rekordzeit hochgezogen und soll dem US-Hersteller im größten Automarkt der Welt zu mehr Erfolg verhelfen. Bei einer Veranstaltung in Shanghai stellte Musk die Einführung einer weiteren Baureihe in Aussicht.

Chinesische Kunden erhalten zunächst den Mittelklassewagen Model 3. Musk gab in Shanghai den Beginn des Programms für das kommende Mittelklasse-SUV Model Y bekannt, äußerte sich aber nicht weiter zum geplanten Start der Produktion und der Lieferung dieser Baureihe. Zuletzt hieß es, dass das Model Y ab diesem Jahr gebaut und in den USA ausgeliefert wird. In Europa sollen Käufer ab Anfang 2021 bedient werden.

Tesla erhofft sich viel vom Model Y, bekräftigte Musk vor Mitarbeitern, Medien und Kunden in China. „Letztendlich wird es für das Model Y mehr Nachfrage als für alle anderen Tesla-Autos zusammen geben“, sagte er voraus. Das zweite SUV der Marke nach dem größeren Model X werde zudem mit „fortschrittlicheren Produktionstechnologien“ gebaut, die Tesla zu einem späteren Zeitpunkt präsentieren werde.

Musk erklärte weiter, dass das Unternehmen in China ein Entwicklungscenter plant. Dort soll ein neues Elektroauto für den Weltmarkt konzipiert werden. Um was für ein Fahrzeug es sich dabei handeln könnte, verriet er nicht. Im Netz wird unter anderem spekuliert, dass Tesla für den chinesischen Markt mit seinen eng bebauten Metropolen auch kleinere Stromer unterhalb des Model 3 einführen könnte. Musk selbst sprach von vielleicht „etwas Radikalem“ wie der im letzten Jahr vorgestellte Pickup „Cybertruck“.

Die Gigafactory 3 in China ist die erste Großfabrik von Tesla außerhalb der USA. Das Grundstück für die Produktionsstätte in der Volksrepublik war im Oktober 2018 übertragen worden, im Januar 2019 folgte dann die Grundsteinlegung. Anschließend zogen chinesische Arbeiter in wenigen Monaten eine Fabrikanlage hoch. Neben Elektroautos sollen dort auch die dazugehörigen Batterien entstehen. Seine volle Größe wird das Werk wie bei Tesla üblich erst in einigen Jahren erreichen, vorgesehen ist eine Kapazität von jährlich 500.000 Fahrzeugen.