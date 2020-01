Sono Motors will sein Solar-Elektroauto Sion ohne klassische Finanzinvestoren zur Serienreife und auf die Straßen bringen. Dazu hat das Münchner Startup im Dezember eine Community-Funding-Kampagne gestartet. Als nicht wie anvisiert 50 Millionen Euro zusammenkamen, wurde das Crowdfunding verlängert. Dank neuen Investments ist das Ziel nun fast erreicht.

Bereits an dem Unternehmen beteiligte Investoren haben der Community-Funding-Kampagne zehn Millionen Euro zugesagt. „Das bringt unsere gesamten Investitionen auf über 44 Millionen Euro. Wenn wir jetzt alle gemeinsam unsere Kräfte mobilisieren, können wir das Endziel erreichen“, teilte Sono Motors über das Karrierenetzwerk LinkedIn mit. Auf der Website des Startups werden als aktueller Stand rund 44,8 Millionen Euro angegeben. Bereits mit den Ende 2019 erreichten fast 33 Millionen Euro habe man eine der bisher größten Community-Funding-Kampagnen Europas ins Leben gerufen.

Die Produktion der ersten Sion in Schweden beim Auftragsfertiger NEVS verschiebt sich durch die neue Finanzierungsstrategie in den September 2021. Zuletzt war die Serienfertigung ab dem zweiten Halbjahr 2020 vorgesehen, ursprünglich sollte es bereits Ende 2019 losgehen. Als Grund für die strategische Neuausrichtung gibt Sono Motors Interessenkonflikte mit Finanzinvestoren an.

„Im Laufe zahlreicher Verhandlungen mit internationalen Investoren haben wir immer wieder feststellen müssen, dass sich die Erwartungen der klassischen Finanzwelt nur schwer mit unseren Zielen und Werten vereinbaren lassen“, erklärt Sono Motors. In Verhandlungen im letzten Jahr sei es zu einem „entscheidenden Schlüsselmoment“ gekommen: „Wir liefen Gefahr, die Abwanderung unserer Technologien in Kauf nehmen zu müssen. Das hätte das Aus für den Sion bedeutet.“

Man habe sich „gegen den Ausverkauf von Sono Motors“ entschieden, betonen die Gründer. Man wolle den Start des Sion mit Menschen weiter vorantreiben, die an das Projekt glauben. Ein Erfolg des jüngsten Crowdfundings sichert allerdings noch nicht die Auslieferung des Elektro-Minivans ab dem nächsten Jahr. Das frische Kapital ist vor allem für Produktionsanlagen und Serien-Prototypen vorgesehen, für die Serienfertigung sind weitere hohe Investitionen nötig.