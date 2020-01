Nach der Bekanntgabe seiner Pläne für eine Elektroauto-Fabrik in der Nähe von Berlin will Tesla möglichst schnell mit dem Bau beginnen. Das Genehmigungsverfahren ist bereits eröffnet, der Kaufvertrag für das Gelände laut Medienberichten unterschriftsreif. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hofft, dass Teslas Standortentscheidung das Land zu einem neuen Hotspot der Branche macht.

Die geplante Ansiedlung des E-Auto-Branchenprimus aus den USA wird nach Ansicht von Steinbach zu großem Interesse anderer Firmen führen. Es gebe bereits Anfragen weiterer Unternehmen, die sich nach den genauen Gründen für Teslas Milliardeninvestitionen in Brandenburg erkundigen. „Diese Sogwirkung merken wir schon heute“, so der SPD-Politiker im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Der US-Batteriehersteller Microvast habe schon ein neues Werk in Ludwigsfelde zugesagt und wolle die Leitung seines Europageschäfts dorthin verlegen. „Dieser Dominoeffekt … wird für Brandenburg von ganz entscheidender Bedeutung sein“, meinte Steinbach. Er verwies darauf, dass der Chemiekonzern BASF demnächst seine Entscheidung über den Bau eines Batterie-Komponenten-Werkes in Schwarzheide bekanntgeben werde.

Tesla soll in seinem deutschen Werk zunächst bis zu 150.000 Elektroautos pro Jahr für den europäischen Markt herstellen wollen. Später könnte die Kapazität auf 500.000 Stromer jährlich steigen. Wie bei der kürzlich eröffneten, in Rekordzeit hochgezogenen ersten Produktionsstätte in China soll auch in Europa zügig mit der Fertigung begonnen werden. Mit der Konstruktion der Fabrik will Tesla dazu noch Anfang 2020 loslegen, schon 2021 dann Elektroautos hierzulande bauen.

Steinbach wies gegenüber Reuters die Sorge zurück, dass Tesla seine Investitionsentscheidung im Falle zeitlicher Verzögerungen zurückziehen könnte. Auch den Bedarf von geschätzten rund 8000 Fachkräften sieht der Wirtschaftsminister nicht als Hindernis. So könnten angesichts des angekündigten Stellenabbaus deutscher Autohersteller in Süddeutschland einige dieser Facharbeiter nach Brandenburg ziehen. Außerdem könnten Arbeitskräfte unter anderem aus Polen zu der neuen Fabrik pendeln.

Steinbach sagte weiter, dass Tesla ausreichend Ökostrom zum Betrieb der E-Auto-Produktion zugesagt wurde. Brandenburg werde sein Engagement im Bereich erneuerbarer Energien zudem selbst weiter ausbauen. Vorwürfe des hessischen Wirtschaftsministers Tarik al-Wazir (Grüne), dass sich der Standort Grünheide vor allem wegen höherer Subventionen gegen Wettbewerber aus anderen Bundesländern durchgesetzt habe, wies der Minister zurück. Für Tesla habe auch die Nähe zu Berlin und der Name der Hauptstadt eine große Rolle gespielt. „Aber letztendlich wird die Fabrik nicht in Berlin gebaut, sondern in Brandenburg.“