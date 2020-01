Kia bietet in der Kompaktklasse einen neuen Hybrid-Kombi mit Stecker zum Aufladen der Batterie an: den Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid, dessen Vorverkauf jetzt startet. Der Teilzeit-Stromer kann im Elektrobetrieb gemäß NEFZ bis zu 60 Kilometer weit sowie bis zu 120 Stundenkilometer schnell fahren.

Kias in drei Ausführungen erhältlicher Plug-in-Kombi kostet in der Einstiegsversion Vision 34.990 Euro. Im Innenraum stellt der elektrifizierte Ceed Sportswagon laut dem Hersteller genauso viel Platz wie die Version mit reinem Verbrennungsantrieb zur Verfügung. Das Gepäckraumvolumen beträgt 437 Liter und lässt sich bei Bedarf auf bis zu 1506 Liter erweitern.

Das Hybridsystem mit 104 kW (141 PS) Gesamtleistung kombiniert einen 1,6-Liter-Benzindirekteinspritzer (77,2 kW/105 PS) mit einem Elektromotor (44,5 kW/60,5 PS) und treibt über ein Sechs-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe die Vorderräder an. Von Null auf Hundert soll es damit in 10,8 Sekunden und je nach Ausstattung bis zu 195 km/h gehen. Die 8,9-kWh-Batterie lässt sich an einer 240-Volt-Ladestation in bis zu 135 Minuten vollladen. Mit 16-Zoll-Rädern ergibt sich offiziell ein kombinierter Verbrauch von 1,1 Liter Benzin und 9,3 kWh Strom auf 100 Kilometer bei CO2-Emissionen von 28 g/km.

Serienmäßig bietet der Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid LED-Scheinwerfer, Audiosystem mit 8-Zoll-Touchscreen, Smartphone-Schnittstelle über Android Auto und Apple CarPlay mit Sprachsteuerung, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Smart-Key, Rückfahrkamera, Regen- und Dämmerungssensoren, Parksensoren hinten, höhenverstellbare und beheizbare Vordersitze, beheizbares Lederlenkrad, Supervision-Instrumenteneinheit mit 4,2-Zoll-Display, selbstabblendenden Innenrückspiegel, elektrisch anklappbare Außenspiegel, Nebelscheinwerfer und 16-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Darüber hinaus umfasst das Ausstattungsangebot je nach Modell unter anderem 10,25-Zoll-Navigation mit Online-Diensten von Kia UVO Connect, digitales Cockpit, Lederausstattung, elektrisch einstellbaren Fahrersitz, Sitzventilation vorn, sensorgesteuerte elektrische Heckklappe, elektrisches Glasschiebedach und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Die Assistenzpalette des Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid setzt sich ab Werk aus Frontkollisionswarner, aktivem Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner und Fernlichtassistent zusammen. Hinzu kommen ausstattungsabhängig Stauassistent, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-go-Funktion, intelligentes Parksystem, Spurwechselassistent, Querverkehrwarner und Verkehrszeichenerkennung für Tempolimits.