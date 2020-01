Toyota will künftig auch in großer Stückzahl Elektroautos bauen, setzt in Europa vorerst aber weiter vor allem auf Hybridfahrzeuge. Durch das langjährige Engagement bei der teilelektrischen Antriebstechnik hat diese bereits einen hohen Anteil am Gesamtumsatz der Japaner. Nun wurde das jüngste Ergebnis für den europäischen Markt veröffentlicht.

Wie der Autokonzern mitteilte, konnten in Europa 2019 insgesamt 1.089.422 Toyota und Fahrzeuge der Edel-Tochter Lexus verkauft werden. Das entspricht einer Absatzsteigerung von 5,2 Prozent. Der gemeinsame Marktanteil der beiden Automarken kletterte auf 5,3 Prozent. Verantwortlich für die positive Absatzentwicklung sind insbesondere die Hybridmodelle: Mit 52 Prozent verfügt inzwischen mehr als jedes zweite Fahrzeug von Toyota Motor Europe über einen Benzin- und einen Elektromotor. In Westeuropa liegt dieser Anteil bei 63 Prozent.

Toyota setzte im letzten Jahr erstmals seit 2008 wieder europaweit mehr als eine Million (1.002.216) Fahrzeuge ab, was einen Zuwachs von 4,5 Prozent gegenüber 2018 bedeutet. 50 Prozent der Toyota-Käufer entschieden sich für einen Hybriden, in Westeuropa 61 Prozent. Lexus steigerte sich 2019 europaweit um 14,5 Prozent auf ein neues Allzeithoch von 87.206 Einheiten. Mit 96 Prozent fuhren in Westeuropa nahezu alle von Lexus verkauften Wagen mit einem Hybridantrieb, europaweit lag der Anteil bei 67 Prozent.

„Wir sind überaus zufrieden mit der starken Entwicklung 2019 trotz einiger unsicherer Marktbedingungen. Das anhaltende Wachstum von Toyota und Lexus ist ein Beleg für den Erfolg unserer Unternehmensstrategie, sich auf neue Produkte und den Ausbau der Hybridpalette zu konzentrieren“, so der CEO von Toyota Motor Europe Johan van Zyl.

Toyota und Lexus haben mittlerweile 20 Hybridautos im Programm. In diesem Jahr soll das Angebot unter anderem durch eine Plug-in-Hybrid-Version des Toyota RAV4 mit über 60 Kilometern reiner E-Reichweite ausgebaut werden. Auf Basis des Lexus UX wird zudem das erste Elektroauto hierzulande eingeführt.