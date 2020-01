2030 könnten weltweit erstmals mehr Autos mit Elektroantrieben als mit klassischer Verbrenner-Technik abgesetzt werden, so eine Analyse der Boston Consulting Group (BCG). Die Unternehmensberatung rechnet dabei nur mit Batterie betriebene Modelle und teilelektrische Hybridfahrzeuge zusammen. Treiber für die Entwicklung seien unter anderem der Druck durch Emissionsvorgaben sowie stark sinkende Kosten von Batterien.

Der Anteil verschiedener Typen von Fahrzeugen mit E-Motoren werde von Region zu Region unterschiedlich sein, betonen die Berater. So werde in China und Europa zum Jahr 2030 etwa jedes vierte neue Fahrzeug batterieelektrisch arbeiten, während der Anteil von Benzin-Autos auf rund ein Drittel sinke. In den USA dürften nach der Prognose Benziner dann noch auf einen Anteil von 47 Prozent bei Neuwagen kommen, reine Batterie-Antriebe auf gut ein Fünftel.

Die Transformation der Automobilindustrie beschäftigt die Wirtschaft und Politik in den ersten Wochen des neuen Jahres bereits intensiv. So trafen sich diese Woche Branchen- und Regierungsvertreter im Kanzleramt zu einem „kleinen Autogipfel“, um über die Beschäftigungssicherung in der Branche zu sprechen. Die Ergebnisse des Treffens sind noch nicht bekannt.

In einem kürzlich erstellten Extremszenario sind laut einem Beratergremium der Bundesregierung in Deutschland durch die Umstellung auf E-Mobilität bis 2030 bis zu 410.000 Arbeitsplätze gefährdet. Allein in der Produktion des Antriebsstrangs könnten 88.000 Stellen wegfallen. Denn Elektroautos sind simpler als Verbrenner aufgebaut und lassen sich somit einfacher bauen. Außerdem steigt der Automatisierungsgrad bei der Produktion. Erschwerend für Deutschland hinzu kommt, dass der Markt für die Akkus in E-Auto-Batteriepaketen von Zulieferern aus Asien dominiert wird.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat die hohen Zahlen zu den möglichen Jobeffekten kritisiert. Allerdings rechnet auch der VDA damit, dass im Zuge des Umstiegs auf Elektroautos im Antriebsbereich in diesem Jahrzehnt zwischen 80.000 und 90.000 Stellen in der Branche wegfallen könnten. Der Verband forderte daher im Vorfeld des kleinen Autogipfels Milliarden an staatlicher Unterstützung für den Strukturwandel in dem Wirtschaftszweig.