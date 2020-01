Enevate arbeitet an Lithium-Ionen-Batterien, mit denen sich Elektroautos später in der bei einem Benziner anfallenden Tankzeit aufladen lassen sollen. Zum neuen Jahr kündigte das US-Unternehmen die vierte Generation seiner Silizium-dominierten Technologie an.

Die neuen Batterien seien für die Vermarktung in hohen Stückzahlen optimiert und die Produktion in Großfabriken ausgelegt, so Enevate in einer Mitteilung. Der Fokus liege weiter darauf, „extrem schnelles Laden mit hoher Energiedichte und zu geringeren Materialkosten als bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien“ zu ermöglichen. Gleichzeitig werde für Kompatibilität mit bestehenden Fertigungsanlagen gesorgt.

Die neue „XFC-Energy“-Technologie ermögliche eine 5-minütige Aufladung auf 75 Prozent der Kapazität bei einer Zell-Energiedichte 800 Wh/L, erklären die Entwickler. Heutige konventionelle großformatige Lithium-Ionen-Batteriezellen für Elektroautos würden bei 500–600 Wh/L liegen und typischerweise über eine Stunde zum Aufladen benötigen. Mit einer nickelreichen Kathode sei die Enevate-Batterie in der Lage, über 1000 Ladezyklen und auch bei Temperaturen von -20 °C zu bestehen. Darüber hinaus wird „überlegene Sicherheit“ in Aussicht gestellt.

An das Know-how von Enevate glaubt unter anderem die Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz, die Ende 2018 über ihren Investmentarm Alliance Ventures in das Unternehmen investiert hat. „Die massenhafte Einführung von Elektrofahrzeugen durch Verbraucher und Flottenbetreiber wird in hohem Maße von einer fortschrittlichen Batterietechnologie abhängen, welche die derzeitigen Markteintrittsbarrieren wie lange Ladezeiten und begrenzte Reichweite beseitigen wird“, kommentiert Alliance Ventures die jüngste Entwicklung. Enevate sei „ein wesentlicher Wegbereiter für Elektrofahrzeuge, die erschwinglich, einfach und schnell zu laden und sauber sind“.

John Goodenough, der für seine Arbeiten bei der Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien mit dem Chemie-Nobelpreis 2019 ausgezeichnet wurde und dem Beirat von Enevate angehört, äußerte sich ebenfalls – allerdings noch zurückhaltend: „Ich gratuliere dem Team von Enevate zu diesem nächsten wichtigen Schritt bei der Erfüllung der Mission des Unternehmens, innovative Batterietechnologien zu entwickeln und zu vermarkten, um die Verbreitung der elektrifizierten Mobilität zu beschleunigen.“

Laut Gründer und Technikchef Benjamin Park kann die von Enevate entwickelte XFC-Energy-Technologie für großformatige Pouch-, prismatische und zylindrische Elektroauto-Zellen verwendet werden. Dabei komme eine reine Silizium-Anode gepaart mit modernen nickelreichen NCA-, NCM- und NCMA-Kathoden zum Einsatz. Dazu, wann die Technologie in Serienfahrzeugen verwendet werden könnte, gibt es noch keine Informationen.