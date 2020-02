Der Absatz von Dieselautos geht in der Europäischen Union weiter zurück, die Verkaufszahlen von Elektroautos steigen dagegen. In Deutschland nahm die Nachfrage nach alternativen Anfragen zuletzt allgemein deutlich zu. Das zeigen Zahlen des europäischen Herstellerverbands ACEA.

29,5 Prozent aller im vierten Quartal des letzten Jahres neu registrierten Wagen waren mit Dieselantrieb ausgerüstet – und damit 3,7 Prozent weniger als im Vorjahr. In Deutschland (+4,3 %) und Frankreich (+7,3 %) stabilisierten sich die Verkäufe von Dieselautos jedoch, kleinere Märkte wie Belgien, Schweden oder Ungarn zeigten sogar zweistellige Zuwächse. Mit Benzin fahrende Wagen machten mit 57,3 Prozent die meisten Registrierungen aus, ihr Marktanteil stieg um 11,9 Prozent.

Das Interesse an elektrisch betriebenen Autos – der ACEA versteht darunter neben reinen Elektroautos auch Plug-in-Hybride – stieg in der EU im vierten Quartal 2019 um 81,3 Prozent. Allerdings von einer überschaubaren Basis aus: Insgesamt waren im Beobachtungszeitraum 156.805 neu registrierte Wagen elektrisch angetrieben, was 4,4 Prozent entspricht. Nur mit Batterie fahrende Autos legten um 77,9 Prozent zu, Plug-in-Hybride um 86,4 Prozent.

Insgesamt stieg die Nachfrage nach alternativ angetriebenen Autos im vergangenen Quartal EU-weit um 66,2 Prozent. Den mit Abstand größten Anteil hatten dabei reguläre Hybride ohne externe Auflademöglichkeit: 252.371 von ihnen wurden neu registriert – ein Plus von 69,2 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2018. Andere alternative Antriebsarten – darunter Ethanol, Erdgas und Flüssiggas – verzeichneten ebenfalls Zuwächse. Die Neuzulassungen für solche Autos nahmen in Q4 2019 um 28 Prozent auf 58.768 Einheiten zu.

Unter den fünf größten Automärkten in der Europäischen Union stach nach den Zahlen des ACEA Deutschland im vierten Quartal 2019 mit einer mehr als verdoppelten Nachfrage bei alternativ angetriebenen Autos hervor (+101,9 %). Dies wurde vor allem von den Verkäufen von Plug-in-Hybriden und Hybriden getrieben.