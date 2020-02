Zur Elektroauto-Offensive von Volkswagen gehört auch die Produktion von Batteriezellen. Im September letzten Jahres wurde dazu in Salzgitter eine Pilotanlage eröffnet. Die dort hergestellte Kleinserie soll den Weg für eine groß angelegte Fertigung bahnen. Diese fällt laut einem Bericht deutlich umfangreicher als ursprünglich geplant aus.

Volkswagen wolle die Kapazität seiner Batteriezellen-Fabrik in Salzgitter um die Hälfte aufstocken. Statt den zunächst vorgesehenen 16 Gigawattstunden (GWh) solle das Werk für bis zu 24 GWh pro Jahr ausgelegt werden, hieß es laut der Deutschen Presse-Agentur aus dem Unternehmen. Angedacht sei, nach der ersten Stufe eine Erweiterung vorzunehmen. Zur Einordnung: Teslas mit Panasonic in den USA betriebene Batterie-„Gigafactory“ kam zuletzt auf jährlich 30 GWh.

Der Wolfsburger Autokonzern will am Standort Salzgitter mit dem schwedischen Startup Northvolt eine Produktion für Batteriezellen in drei Linien aufbauen. Damit soll die Abhängigkeit von den derzeit den Markt beherrschenden Akkufertigern aus Asien reduziert werden. Die Arbeiten an dem Werk sollen Anfang nächsten Jahres beginnen, der Produktionsanlauf in Salzgitter wird für den Jahreswechsel 2023/2024 anvisiert.

Die bereits in Betrieb befindliche Pilotlinie dient vor allem der weiteren technischen Abstimmung, soll aber auch Erfahrungen für das Großserien-Joint-Venture mit Northvolt liefern. In Salzgitter werden mehr als eine Milliarde Euro investiert, bis 2023/24 sollen über 1000 Arbeitsplätze entstehen. Zur Eröffnung der Kleinserien-Linie im vergangenen Herbst hieß es, dass langfristig konzernweit eine Batteriekapazität von 150 Gigawattstunden angepeilt werde.

Der Großteil der Volkswagen-Beschäftigten am Standort Salzgitter ist derzeit noch mit der Produktion von Verbrennungsmotoren beschäftigt. Eigene Batteriezellen sind ein zentraler Baustein für die Elektroauto-Ziele des Konzerns. Um wie geplant Weltmarktführer in der E-Mobilität zu werden, investiert Volkswagen bis 2024 insgesamt 33 Milliarden Euro in die alternative Antriebsart, davon 11 Milliarden bei der Marke Volkswagen.