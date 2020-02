Das US-Startup Nikola will seine E-Lkw mit wasserstoffbetriebenem Brennstoffzellen-Antrieb auch in Europa im großen Stil auf die Straßen bringen. Das dazu gegründete Joint Venture mit der Nutzfahrzeugmarke Iveco und dem Antriebspezialisten FPT Industrial teilte nun mit, das Modell Nikola Tre in der Iveco-Fertigungsstätte in Ulm herzustellen.

Im Rahmen der Partnerschaft mit Nikola Motor hat die Iveco- und FPT-Industrial-Mutter CNH Industrial im letzten Jahr 250 Millionen Dollar in Nikola investiert. Kern der Kooperation ist der von Nikola Motor für den europäischen Markt entwickelte Schwerlastlastwagen Tre. Das Modell startet zunächst mit reinem Batterie-Antrieb, später folgt eine Ausführung mit Brennstoffzelle zur Verlängerung der Reichweite.

„Unser europäisches Joint-Venture mit Nikola und die heutige Ankündigung sind ein klarer Beweis dafür, dass der emissionsfreie Fernverkehr kommt und konkrete Umweltvorteile für Europas Langstreckentransporteure und seine Bürger mit sich bringt“, so Hubertus Mühlhäuser, CEO von CNH Industrial. „Die Entscheidung für den Bau des Nikola Tre in Ulm – einem Kompetenzzentrum für die Entwicklung von Schwerlast-Lkws – unterstreicht die strategische Lage des Standorts im Herzen des deutschen Brennstoffzellen-Technologie-Clusters.“

Der zusammen mit Bosch und Mahle entwickelte Tre sei der modernste schwere Lkw der Welt und werde den Standard für emissionsfreie Fahrzeuge „heute und in Zukunft setzen“, wirbt Nikola-Motor-Gründer und -Chef Trevor Milton. „Die Welt ist bereit für den emissionsfreien Güterverkehr. Das Joint Venture zwischen Nikola und Iveco wird das erste sein, das liefert. Ich freue mich darauf, die ersten Fahrzeuge vom Band laufen zu sehen.“

Der Tre basiert auf einer neuen Plattform von Iveco und integriert Nikolas Antriebs-Technologie, -Steuerungen und Infotainment. Das Ulmer Werk wird von spanischen Iveco-Fertigungsstandorten mit Modulen beliefert, was einen schnellen Produktionshochlauf ermöglichen soll. Erste Prototypen der rein elektrischen Version des Tre sollen auf der IAA 2020 im September gezeigt werden. Der Produktionsstart wird für das erste Quartal 2021 anvisiert, die Auslieferung soll im selben Jahr beginnen. Mit Brennstoffzelle wollen Nikola und Iveco den Tre ab 2021 testen, die Markteinführung ist für 2023 geplant.