Das Center of Automotive Management (CAM) der Fachhochschule Bergisch Gladbach hat die Zulassungstrends in Deutschland und Europa bei der E-Mobilität untersucht. Elektrofahrzeuge – das CAM zählt hierzu reine Batterie-Autos und Plug-in-Hybride – haben laut der Auswertung in Europa 2019 mit über 564.000 Pkw einen neuen Höchstwert bei den Neuzulassungen erreicht. In diesem Jahr sei angesichts staatlich vorgegebener CO2-Flottengrenzwerte eine weitere deutliche Steigerung zu erwarten.

Für Deutschland rechnet das CAM im Gesamtjahr 2020 mit einem Marktanteil von 6 Prozent der Elektro-Neuzulassungen. Im Januar hätten die Neuzulassungen bereits um 130 Prozent auf 16.131 Elektro-Pkw zugelegt, der Marktanteil sich auf 6,5 Prozent im Vergleich zum Gesamtjahreswert 2019 (3,0 %) mehr als verdoppelt. Dabei nahmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum die Plug-in-Hybride (+308 %) weit stärker zu als die reinen Elektrofahrzeuge (+61 %).

Im europäischen Vergleich ist Deutschland 2019 mit 109.000 abgesetzten Pkw zum wichtigsten Elektrofahrzeug-Markt aufgestiegen vor Norwegen, Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich, so das CAM. Gleichzeitig führe Deutschland jetzt auch bei reinen Elektrofahrzeugen mit 63.500 Pkw das Feld knapp vor den Niederlanden mit 62.000 und Norwegen mit 60.500 Pkw an. Starke Zuwächse realisierten hier auch Großbritannien (+144 %), Schweden (120 %) und die Schweiz (+157 %).

Europaweit stieg der Marktanteil reiner E-Autos der Analyse des CAM nach zuletzt auf 2,3 Prozent (2018: 1,3), der Anteil der Plug-in-Hybride erreichte 1,3 Prozent (1,2 %). Dadurch legte der europäische Elektromarkt-Anteil insgesamt deutlich auf 3,6 Prozent (2,5 %) zu. Spitzenreiter beim E-Fahrzeug-Marktanteil ist weiter Norwegen mit 55,9 Prozent (49,1 %), die Niederlande kommen auf 15 Prozent (6 %). Europaweit zeigt die CAM-Auswertung im Januar 2020 eine hohe Dynamik in den wichtigen Kernmärkten: Der Neuzulassungsanteil von Elektrofahrzeugen stieg demnach in Norwegen auf 66 Prozent, in Schweden auf 31 Prozent und in Frankreich auf 11 Prozent (Deutschland: 6,5 %).

„Das Jahr 2020 markiert den Beginn eines exponentiellen Anstiegs der Elektromobilität in Europa. Die Dynamik ist dabei wesentlich getrieben durch die CO2-Flottengrenzwerte in der EU ab 2020. Um Strafzahlungen zu vermeiden werden die Automobilhersteller versuchen BEV- und PHEV-Modelle (Batterie-Autos/Plug-in-Hybride, d. Red.) mittels verschiedener finanzieller Anreize in den Markt zu drücken“, kommentierte Studienleiter Stefan Bratzel die Zahlen.

Der Markthochlauf in den 2020er Jahren hängt Bratzel zufolge von der Entwicklung der „R.I.P.-Faktoren“ Reichweite, (Lade-)Infrastruktur und Preis ab. Die kritische Komponente sei der Aufbau einer dichten und verlässlichen Schnell- und Normal-Ladeinfrastruktur inklusive der Verteilnetze. Europaweit rechnen die Analysten des CAM 2020 mit einem Elektro-Marktanteil von rund 5 Prozent, bis 2025 prognostizieren sie einen Anstieg auf 15 bis 20 Prozent.