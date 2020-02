Hertz plant die Anschaffung weiterer Elektroautos und Plug-in-Hybride. Welchen Umfang die „E-Offensive“ hat, verriet die Autovermietung nicht. Das Unternehmen teilte lediglich mit, das bereits bestehende Angebot mit weiteren voll- sowie teilektrischen Fahrzeugen der Marken Volvo, Ford, Hyundai, Mercedes, Renault und SAIC auszubauen.

„Mit unserem facettenreichen, qualitativ hochwertigen Sortiment an umweltfreundlichen Mietfahrzeugen werden wir in Zukunft im Bereich Elektromobilität noch breiter aufgestellt sein und unseren Kunden eine vielfältige Auswahl an emissionsarmen Fahrzeugen bieten“, so das Unternehmen.

In diesem Jahr wolle Hertz nicht nur vermehrt in die Elektrifizierung seiner Pkw- sowie Lkw-Flotte investieren, sondern auch in die Ladeinfrastruktur, hieß es weiter. Der Autovermieter strebe künftig zudem die Zusammenarbeit mit neuen gewerblichen Kunden in Deutschland und Europa an, um diese bei einer positiven Ökobilanz zu unterstützen.

Die Hertz Corporation betreibt mit ihren Marken Hertz, Dollar, Thrifty und Firefly Unternehmensangaben nach weltweit etwa 10.200 Mietwagenstationen und gehört zu den größten Mietwagenanbietern an Flughäfen. In Deutschland ist Hertz aktuell mit über 300 Stationen vertreten.