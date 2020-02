Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung über seine Sicht der Mobilität der Zukunft in Deutschland gesprochen. Von seiner Überzeugung der Technologieoffenheit rückte er dabei nicht ab, er betonte: „Das Verkehrsministerium ist technologieoffen und bleibt technologieoffen.“

Es brauche weiter alle Antriebsformen, saubere und sparsame Verbrennungsmotoren seien zukünftig genauso nötig wie der Elektroantrieb. Hinzu kämen synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff. Rein elektrische Technik sei vor allem für das städtische Umfeld geeignet. „Langlaufende Verkehre werden noch Zeit brauchen, bis die Reichweiten groß genug sind“, sagte Scheuer. „Diese Bandbreite müssen wir abdecken.“

Deutschland dürfe keine Technologie einstellen, „nur weil es einem Zeitgeist entspricht“. Die Politik könne Anreize setzen, die entsprechenden Produkte müssten jedoch auch zu kaufen sein. „Jetzt kommen erstmals massenwirksam Elektroautos in den Markt, die dann mit der höheren Kaufprämie für die Menschen auch attraktiv werden“, so der Verkehrsminister.

Man dürfe Mobilität nicht nur aus der Position der Stadt betrachten, die Leistungsträger im ländlichen Raum aber vergessen – auch dort müsse individuelle Mobilität geboten werden, betonte Scheuer. „Mit Verboten behindern wir den Alltag der Menschen. Das werden sie sich nicht gefallen lassen“, warnte der CSU-Politiker.

Mit Blick auf in Brennstoffzellen-Stromern eingesetzten Wasserstoff sagte Scheuer, dass dieser günstiger und regenerativ hergestellt werden müsse. Deutschland habe hier die größte Infrastruktur in Europa. Noch ist diese allerdings überschaubar: In diesem Jahr wird die Eröffnung der 100. Wasserstoff-Tankstelle erwartet. Die Bundesregierung werde den Ausbau zusammen mit dem Gemeinschaftsunternehmen H2-Mobility weiter vorantreiben, versicherte Scheuer. Dadurch werde das hiesige Tankstellennetz bis Ende 2021 eine Kapazität für 60.000 Wasserstoffautos und 500 Nutzfahrzeuge erreichen.

Neben Wasserstoff-Stationen fehle es auch noch an den entsprechenden Fahrzeugen, erklärte der Verkehrsminister. Aktuell sei Wasserstoff vor allem für Busse, Lastwagen und auf längeren Routen attraktiv. Und für die Bahn als Alternative zum Diesel auf nichtelektrifizierten Strecken. „Man muss den Menschen aber auch die Angst nehmen und sie mit den Produkten in Berührung bringen“, meinte Scheuer. Er „fordere die Autoindustrie auf, solche Angebote zu machen, und zwar Made in Germany bitte“.