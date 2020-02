Hinter dem vom US-Startup Lucid Motors für dieses Jahr angekündigten Premium-Elektroauto Air steht mit Peter Rawlinson der ehemalige Chefingenieur der Batterie-Limousine Model S von Branchenprimus Tesla. Rawlinson will seinen früheren Arbeitgeber insbesondere bei der Reichweite überflügeln, das bekräftigte er nun noch einmal im Gespräch mit Green Car Reports.

Eigentlich sollte der Air schon früher starten, zwischenzeitlich musste Lucid Motors aber die Finanzierung des Projekts in den Fokus rücken. Seit einer Finanzspritze von über einer Milliarde Dollar durch den saudi-arabischen Staatsfonds PIF ist der Air wieder auf Serien-Kurs. Die Verzögerung haben die Entwickler laut Rawlinson dazu genutzt, die Technik weiter zu optimieren – vor allem den Antrieb und das Batteriesystem.

Mit den Verbesserungen erreiche der Air heute eine deutlich höhere Effizienz als frühere Prototypen. „Es gibt kein Teil der Antriebstechnik, das nicht regelrecht transformiert wurde“, sagte Rawlinson im Interview mit Green Car Reports. Er peilt mit dem Air 400 Meilen Reichweite – möglicherweise auch mehr – nach der vergleichsweise realistischen US-Norm EPA an (ca. 644 Kilometer).

Rawlinson stellte in Aussicht, dass mit dem Air selbst bei „Highway“-, also Autobahn-Geschwindigkeiten 400 Meilen am Stück erzielbar sein könnten – ein neuer Bestwert unter den aktuellen Modellen. Dafür sollen neben der Effizienz des Antriebs unter anderem auch die Aerodynamik, der Rollwiderstand und sogar die Radlager sowie der Luftwiderstand der Bremsen sorgen.

„Gibt es eine zentrale Kennzahl für die Stärke der Technologie eines der Unternehmen im Elektroauto-Bereich, dann ist es meiner Ansicht nach die Effizienz“, so Rawlinson. „Damit meine ich, wie viele Meilen man mit der verfügbaren Energie zurücklegen kann.“ Lucid Motors sei hier den anderen Firmen „eine sehr, sehr große Spanne“ voraus. Tatsächlich sei das Startup überzeugt, „allen anderen voraus“ zu sein.

Trotz der großen Reichweite soll der Air eine Batterie mit vergleichsweise wenig Kapazität nutzen. „Der smarte Weg ist, die Reichweite mit dem kleinstmöglichen Batteriepaket zu realisieren“, erklärte Rawlinson. Das sei insbesondere durch die „symbiotische Beziehung“ von Motor, Software, Getriebe und Energiespeicher möglich. Passen diese Komponenten nicht zusammen, seien „enorme“ Batteriepakete für hohe Reichweiten nötig.