Fords neues Elektroauto Mustang Mach-E hat im Februar in London sein Europa-Debüt gefeiert. Mit der dort gestarteten, auch nach Deutschland kommenden „Go Electric“-Roadshow will der US-Konzern für seine E-Mobilitäts-Pläne werben. Wie diese derzeit aussehen, hat Ford nun zusammengefasst.

Der Mustang Mach-E ist das weltweite Flaggschiff von Fords Elektrifizierungs-Strategie. Das 4,71 Meter lange SUV im Crossover-Stil wird wahlweise mit zwei Batterie-Optionen, mit Heck- oder Allradantrieb sowie in verschiedenen Leistungsstufen angeboten. In Deutschland kommt das Modell in diesem Jahr ab 46.900 Euro und mit bis zu 600 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm auf den Markt.

An der Konzeption des Mustang Mach-E waren laut Ford von Beginn an Entwickler-Teams in Europa beteiligt. Die hier angebotenen Fahrzeuge kommen demnach unter anderem im Bereich der Federung und Steuerung sowie der Stabilitätskontrolle und dem Allradantrieb abgestimmt auf die lokalen Gegebenheiten auf die Straßen.

Bereits 2018 hatte Ford angekündigt, weltweit über 11 Milliarden Dollar in die Elektrifizierung seines Portfolios zu investieren. Von jeder in Europa auf den Markt kommenden Pkw-Baureihe werde es mindestens eine elektrifizierte Version geben. Die hiesigen Ford-Kunden sollen bis Ende 2021 aus insgesamt 18 E-Modellen wählen können, heißt es aktuell. Bis Ende dieses Jahres werde Ford 14 elektrifizierte Modelle in Europa einführen.

Unter „Elektrifizierung“ versteht Ford 48-Volt-Mild-Hybride, Voll-Hybride, Plug-in-Hybride und reine Elektroautos. Die demnächst mit Plug-in-Hybrid-Technik und damit mehreren Kilometern Elektro-Reichweite kommenden Fahrzeuge sind der Explorer, Kuga sowie Transit und Tourneo Custom. Exklusiv mit Strom betrieben sieht Ford bis Ende 2021 neben dem Mustang Mach-E eine Batterie-Variante des Transit vor. Darüber hinaus ist ein leichtes Nutzfahrzeug mit E-Antrieb geplant, zu dem es in diesem Jahr mehr Informationen geben soll.

Ford geht davon aus, dass elektrifizierte Fahrzeuge bis Ende 2022 mehr als die Hälfte des Pkw-Absatzes des Unternehmens ausmachen. Bis dahin rechne man mit dem Verkauf von einer Million elektrifizierter Pkw. „Ford hat sich stets für die Demokratisierung von Fahrzeugen und Technologien eingesetzt, und jetzt wollen wir dasselbe für die Elektrifizierung tun. Mit 18 neuen, elektrifizierten Fahrzeugen, die bis Ende 2021 nach Europa kommen, haben wir für jeden Kunden eine elektrifizierte Option, die zum Budget und zum individuellen Bedarf passt“, so Stuart Rowley, Präsident von Ford of Europe.

Zu den weiteren geplanten Stromern von Ford gehören auf Technik von Volkswagen aufbauende Modelle. Der Wolfsburger Autokonzern stellt dem Wettbewerber seine neue Elektroauto-Plattform MEB zur Verfügung. Bislang ist für 2023 ein Batterie-Kleinwagen für den Massenmarkt vereinbart, über einen zweiten E-Pkw wird noch verhandelt.