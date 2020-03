In der Vergangenheit hieß es von etablierten Herstellern immer wieder, dass sich mit Elektroautos kein oder nur wenig Geld verdienen lasse. Das werde auch noch einige Jahre so bleiben. Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess will entgegen den Erwartungen vieler Manager-Kollegen mit Stromern schon früh ähnlich hohe Renditen wie mit konventionell angetriebenen Fahrzeugen erzielen.

„Mit Blick auf die Preise der nächsten Generation ist die Profitabilität auf der gleichen Ebene wie beim Golf“, sagte Diess in einem Interview mit der Financial Times. Das erste Elektroauto, mit dem VW Margen auf dem Niveau von Golf mit Verbrennungsmotoren erreichen will, sei ein 2021 startendes, etwa so groß wie das SUV Tiguan ausfallendes Modell. Dabei könnte es sich um den hierzulande schon in diesem Jahr kommenden ID.4 handeln.

Zu den künftig deutlich strengeren CO2-Vorgaben in der EU sagte Diess, dass er damit „zufrieden“ sei. „Denn wenn die Gesellschaft entscheidet, Ok, wir nutzen Elektroautos, dann ist das gut für uns“. Volkswagen will führender Massenhersteller von batterieelektrischen Autos werden, dazu investieren die Wolfsburger Milliarden. Entsprechend überzeugt von dem alternativen Antrieb gab sich Diess gegenüber der Financial Times. „Es gibt keine Alternative zu Elektroautos“, zitiert ihn die Wirtschaftszeitung.

Zu Tesla und dessen Chef Elon Musk meinte Diess, dass der reine Elektroautobauer Risiken eingehen könne, die für Volkswagen nicht in Frage kommen. Derzeit ziehe das US-Unternehmen vorbei, der deutsche Traditionskonzern sei aber „Fast Follower“, dem aufstrebenden Konkurrenten beim Auto der Zukunft also auf den Fersen. „Wir versuchen, so dicht wie möglich dranzubleiben“, unterstrich der Volkswagen-Boss.

„Es ist ein neues Spiel“

Diess führte Tesla auch als Beispiel für die Herausforderungen der Automobilindustrie an. Wenn man die derzeit hohe Bewertung des kalifornischen Herstellers an der Börse betrachte, dann gehe es nicht um die Profitabilität. „Es ist ein neues Spiel, und das ist, was wir dauernd sagen“, so der Manager. Wichtig aus wirtschaftlicher Sicht sei nicht allein das Erzielen hoher Margen, sondern vor allem, mit der Transformation der Branche zu Elektroautos besser als andere zurechtzukommen.

Neben neuen Autobauern wie Tesla hat Volkswagen auch Unternehmen wie Google im Visier. Die Investitionen im Automobilbau seien hoch, einige Tech-Konzerne jedoch äußert finanzkräftig. „Wenn man 100 Milliarden Dollar oder so in bar hat, kann man kaufen, was man will“, sagte Diess. Die Frage sei allerdings: „Wollen sie das wirklich?“

Die zentralen Unterscheidungsmerkmale der Zukunft werden die Software, der direkte Kontakt zu Kunden und das Auto als „Internetgerät“, glaubt Diess. „Das ist unsere größte Anstrengung.“ Bei seinem im Sommer startenden Elektroauto-Hoffnungsträger ID.3 mit hoher Digitalisierung und Vernetzung hat Volkswagen Probleme mit der Software eingeräumt, man sei aber dabei, diese zu lösen. Um die Kunden enger an sich zu binden, setzt der Konzern künftig auf neue Vertriebsmodelle mit seinen Händlern.