Nissan bietet sein Erfolgs-Elektroauto LEAF in der neuen, für Geschäftskunden zusammengestellten „Business Edition“ an. Unterwegs ist der Kompaktwagen in dem für 39.900 Euro erhältlichen Sondermodell mit einer 40 kWh starken Batterie, damit lassen sich gemäß WLTP-Norm 285 Kilometer am Stück fahren.

Die auf der Ausstattungslinie Tekna basierende Ausführung kommt unter anderem mit LED-Scheinwerfern, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, einem Bose Premium Soundsystem mit sieben Lautsprechern und Subwoofer, einem Monitor für 360-Grad-Rundumsicht sowie NissanConnect EV für Konnektivität zu den Kunden.

Das Infotainment-System umfasst ein Acht-Zoll-Farbdisplay, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto sowie ein sprachgesteuertes Navigationssystem. Für Sicherheit und Komfort sind neben dem Assistenzsystem zum teilautomatisierten Fahren „ProPILOT“ unter anderem Notbrems-, Spurhalte-, Totwinkel- und Fernlichtassistent sowie Müdigkeits- und Verkehrszeichenerkennung an Bord.

Komplettiert wird die Business Edition von einer schwarzen Metallic-Lackierung. Gegenüber dem Einzelkauf der Extras ergibt sich laut Nissan ein Preisvorteil von bis zu 990 Euro. Gewerbekunden bieten die Japaner den LEAF mit speziellen Leasingangeboten an. Unter Berücksichtigung der staatlichen Förderung durch den Bund sei die Business Edition ab einer monatlichen Leasingrate von 215 Euro netto erhältlich. Die Laufzeit beträgt dabei 36 Monate, die Gesamtfahrleistung 30.000 Kilometer. Als Anzahlung wird der staatliche Zuschuss in Höhe von 3000 Euro verrechnet.

Nissan weist weiter darauf hin, dass man mit dem LEAF als Firmenwagen von der reduzierten Dienstwagenversteuerung profitiert: Seit 2020 werden für vollelektrische Flottenfahrzeuge unter 40.000 Euro statt der Ein-Prozent-Regelung 0,25 Prozent herangezogen. Je nach persönlichen Gegebenheiten liege die Summe für den LEAF bei unter 100 Euro pro Monat, wirbt der Hersteller.