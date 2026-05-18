Peugeot startet „SUV Löwentage“ mit Rabatt ab 5000 Euro

Peugeot startet die „SUV Löwentage“. Die Kampagne knüpft an die gleichnamige Aktion aus dem letzten Jahr an und stellt erneut die SUV-Modelle in den Fokus. Privatkunden können während der sechs Wochen laufenden Kampagne bei Kauf, Finanzierung oder Leasing von mindestens 5000 Euro Rabatt profitieren.
Im Rahmen der Aktion bietet Peugeot einen Nachlass bei teilnehmen Händlern auf folgende elektrifizierte Modelle:
- Bis zu 6105 Euro Nachlass auf den E-2008 Elektromotor 156 Style mit 115 kW (156 PS)
- Bis zu 7407 Euro Nachlass auf den 3008 Hybrid 145 Allure mit 107 kW (145 PS) e-DSC6
- Bis zu 5379 Euro Nachlass auf den E-3008 Elektromotor 210 Allure mit 157 kW (213 PS)
- Bis zu 5287 Euro Nachlass auf den 5008 Hybrid 145 Allure mit 107 kW (145 PS) e-DSC6
- Bis zu 5100 Euro Nachlass auf den E-5008 Elektromotor 210 Allure mit 157 kW (213 PS)
Kommentare
South meint
Naja, SUV und übrigens auch der Allradantrieb sind nicht nur Geldverschwendung, sondern Kosten beim eAuto ordentlich Reichweite. Natürlich könnte man so ne Plunze auch noch mit noch mehr Accu vollstopfen, aber irgendwann gehts halt in Gewichtsregionen, was mit Fahrfreude halt nix mehr zu tun hat….
Selber Schuld wer sich solche ineffizienten Modelle ohne Grund antut….