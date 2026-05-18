Peugeot startet „SUV Löwentage“ mit Rabatt ab 5000 Euro

Peugeot startet die „SUV Löwentage“. Die Kampagne knüpft an die gleichnamige Aktion aus dem letzten Jahr an und stellt erneut die SUV-Modelle in den Fokus. Privatkunden können während der sechs Wochen laufenden Kampagne bei Kauf, Finanzierung oder Leasing von mindestens 5000 Euro Rabatt profitieren.

Im Rahmen der Aktion bietet Peugeot einen Nachlass bei teilnehmen Händlern auf folgende elektrifizierte Modelle: