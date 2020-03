E-Bike-Absatz legt auch 2019 deutlich zu

Der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) hat die neuesten Zahlen zum deutschen Fahrradmarkt präsentiert. Der Absatz von Fahrrädern und E-Bikes lag demnach 2019 mit 4,31 Millionen Einheiten 3,1 Prozent über dem Vorjahr und damit erneut über der 4-Millionen-Schwelle. Während der Verkauf von E-Bikes stark zulegen konnte, gab es bei Fahrrädern allerdings einen Rückgang um 7,8 Prozent.

Der Umsatz mit Fahrrädern und E-Bikes nahm 2019 auf 4,23 Milliarden Euro zu, was einem Plus von rund 34 Prozent entspricht. Die deutliche Steigerung ist laut dem ZIV vor allem auf den hohen Absatz von E-Bikes und dem damit verbundenen gestiegenen durchschnittlichen Verkaufspreis pro Fahrrad zurückzuführen. Dieser lag nach den Angaben des Verbandes 2019 über alle Vertriebskanäle bei 982 Euro – und damit um rund 30 Prozent höher als im Vorjahr.

2019 wurden 1,36 Millionen E-Bikes abgesetzt – ein Zuwachs von rund 39 Prozent. Der Marktanteil von E-Bikes am Gesamtfahrradmarkt steigerte sich auf 31,5 Prozent. „Damit erreicht das E-Bike eine Marktbedeutung, die so schnell nicht erwartet werden konnte. Ein mittelfristiger Anteil am Gesamtmarkt von 40 Prozent und langfristig sogar 50 Prozent scheint nicht mehr ausgeschlossen“, so der ZIV.

Die Gründe für die dynamische Entwicklung des E-Bike-Marktes sind dem Zweirad-Industrie-Verband zufolge seit Jahren die gleichen: große Modellvielfalt in allen Produktkategorien, attraktives Design, innovative Weiterentwicklung in der Antriebs- und Batterietechnologie sowie im Komponentenbereich. Auch neue Geschäftsmodelle rund um das E-Bike wie Leasing, Transport-Modelle oder Bikesharing würden für anhaltendes Interesse an E-Fahrrädern sorgen. „Hauptargument für den Kauf eines E-Bikes bleibt aber die hohe Relevanz für die Mobilitätsanforderungen der heutigen Zeit in Freizeit und Alltag“, meint der ZIV.

Der Anteil der Modellgruppen innerhalb der Kategorie E-Bike stellt sich der jüngsten Auswertung nach in Deutschland wie folgt dar: E-Trekking 36 Prozent, E-City-/Urban 31 Prozent, E-MTB 26,5 Prozent, E-Lastenräder 4 Prozent, schnelle E-Bikes 0,5 Prozent, E-Rennmaschinen 0,5 Prozent sowie E-Sonstige mit 1,5 Prozent. Die Modellgruppe E-MTB wuchs dabei deutlich, die Kategorie E-Sonstige leicht.

Der Fahrradbestand ist nach Einschätzung des ZIV in Deutschland im letzten Jahr auf 75,9 Millionen Stück angewachsen. Der darin enthaltene Anteil an E-Bikes wird auf rund 5,4 Millionen beziffert. Der Export von Fahrrädern und E-Bikes konnte laut dem Branchenverband 2019 um 15 Prozent auf 1,45 Millionen Stück gesteigert werden. Die E-Bike-Exporte erhöhten sich auf 531.000 Stück und lagen damit um 21 Prozent über Vorjahr.