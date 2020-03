Die Deutsche Post stellt die Produktion der Elektro-Transporter von StreetScooter ein, die Tochter betreibt künftig nur noch den Bestand. Aus der Bekanntmachung dazu ging nicht eindeutig hervor, was das für die Kooperation mit Ford bei einem großen Batterie-Lieferwagen bedeutet. Nun steht fest: Auch die gemeinsame Fertigung des StreetScooter Work XL läuft aus.

Der seit 2018 vom Band gelaufene Work XL basiert auf einem Ford-Transit-Fahrgestell, das mit einem elektrischen Antriebsstrang und einem Karosserieaufbau nach Vorgaben von StreetScooter ergänzt wurde. Rund 3500 der rein elektrischen Nutzfahrzeuge sollten pro Jahr bei Ford in Köln-Niehl entstehen. Der zuständige Post-Vorstand Thomas Ogilvie äußerte sich nun konkret zu den Plänen für den Work XL: Man werde auch die Produktion dieses Modells einstellen und die Kooperation mit Ford beenden, zitiert ihn der Kölner Stadt-Anzeiger.

Vom bisher exklusiv bei der Post eingeflotteten StreetScooter Work XL wurden nach Angaben von Ford 2500 Stück gebaut. Die Fertigung sei bereits Ende letzten Jahres eingestellt worden, es habe aber Gespräche über eine Fortführung gegeben.

Die Deutsche Post hat in den vergangenen Monaten nach einem Partner oder Käufer für StreetScooter gesucht. Angesichts der erwarteten wirtschaftlichen Herausforderungen durch die Coronavirus-Krise gab der Logistikkonzern Ende Februar dann das Ende der E-Fahrzeug-Produktion bekannt. Das 2014 übernommene Startup hatte zuletzt hohe Verluste eingefahren – laut Berichten unter anderem aufgrund des geringen Interesses von Drittkunden an seinem Flaggschiff, dem kompakten E-Transporter Work.

Das Aus der StreetScooter-Produktion mit den beiden eigenen Werken in Aachen und Düren beschäftigt nach Informationen des Kölner Stadt-Anzeiger derzeit die Landespolitik in Düsseldorf. Die Grünen-Abgeordneten Horst Becker und Arndt Klocke haben demnach bei der Landesregierung angefragt, ob es Unterstützung für die Firma und Mitarbeiter geben könnte. Die Politiker hätten sich zudem nach Möglichkeiten zur Rettung des einstigen Vorzeigeprojekts für E-Mobilität in Nordrhein-Westfalen erkundigt.

Auch einem der Mitgründer ist an der Zukunft der StreetScooter-Fertigung gelegen – möglicherweise wieder unter seiner Führung. Der Produktionstechnik-Professor und E-Mobilitäts-Unternehmer Günther Schuh hat erklärt, sich bei der Post gemeldet und Hilfe angeboten zu haben. Ob er ein konkretes Übernahmeangebot für StreetScooter macht, hänge neben den Konditionen von dem Zustand der Fahrzeuge ab. Schuh wirft der Post vor, sich nicht ausreichend um die Technik und den Erfolg von StreetScooter bemüht zu haben.