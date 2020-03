Roland Gumpert entwickelte früher Sportwagen mit Verbrennungsmotor, zusammen mit dem chinesischen Startup Aiways bringt er nun einen Stromer mit Methanol-Brennstoffzelle auf den Markt. Der Gumpert Nathalie ist mit einem Preis von rund 400.000 Euro laut dem deutschen Ingenieur vor allem ein Marketingauto und Technologieträger. Im Interview mit dem Spiegel sprach er über seine weiteren Pläne.

„Die Ära des Verbrennungsmotors ist vorbei“, verkündete Gumpert. Er wolle mit seiner neuen Antriebstechnologie die Umwelt schonen, dabei aber den gleichen Fahrspaß wie vorher bieten. An der Methanol-Brennstoffzelle komme in Zukunft kein Autohersteller mehr vorbei. Allerdings müsse man die Emotionen und das Interesse der Leute wecken, das gehe mit einem Sportwagen wie dem Nathalie am besten.

Dass Gumpert auf eine Methanol-Brennstoffzelle statt eine klassische Wasserstoff-Brennstoffzelle setzt, begründete er mit dem Stand der Technik. Beide Technologien würden hohe Reichweiten mit kurzen Tankzeiten erlauben, Wasserstoff-Systeme funktionierten jedoch trotz jahrzehntelanger Bemühungen nicht richtig. „Und das wird auch in den nächsten 30 Jahren nichts, weil es nicht funktionieren kann“, meinte der Entwickler.

Für eine ausreichende Energiedichte müsse man Wasserstoff entweder auf minus 254 Grad Celsius kühlen oder mit 800 bar Druck lagern, argumentierte Gumpert. Bei der Methanol-Brennstoffzelle könne man dagegen einen flüssigen Treibstoff tanken. Das Methanol werde erst im Auto in Wasserstoff umgewandelt, aus dem dann eine herkömmliche Brennstoffzelle Strom erzeugt.

Ein weiterer Vorteil sei, dass für Methanol-Brennstoffzellen-Autos „fast keine Infrastruktur“ nötig sei. Während eine Wasserstoff-Tankstelle extra gebaut werden müsse, mehr als eine Million Euro koste und energieintensiv sei, lasse sich Methanol in das bestehende Tankstellen-Netz integrieren. Würde man deutschlandweit alle Tankstellen mit jeweils einer Methanol-Zapfsäule ausstatten, seien dafür nur 30 Millionen Euro erforderlich. Das liege daran, dass dazu lediglich bei einer Dieselzapfsäule „ein paar Gummiteile und die Zapfpistole“ getauscht werden müssen.

Methanol sei der simpelste Träger für Wasserstoff, so Gumpert weiter. Der Alkohol werde im Wagen erhitzt und von einem Katalysator in Wasserstoff, Kohlenstoff sowie Sauerstoff gespalten. Während der Wasserstoff den für den Antrieb nötigen Strom erzeugt, werden Kohlenstoff und Sauerstoff an die Luft abgegeben – anders als bei einem reinen Wasserstoff-Auto entstehen also lokal CO2-Emissionen.

Gumpert verspricht CO2-neutralen Treibstoff

„Wir verwenden ausschließlich grünes Methanol, das zum Beispiel in der Holzindustrie mithilfe von grünem Strom gewonnen wird“, betonte Gumpert. Die Kunden würden daher mit einem CO2-neutralen Treibstoff fahren. Beziehen können sollen sie diesen an freien Tankstellen in ihrer Nähe, bei denen Gumpert einzelne Zapfsäulen mieten will. Die Firma koste das pro Monat rund 3000 Euro, die Kunden sollen im ersten Jahr trotzdem umsonst tanken können. Auf dem Land werde Nathalie-Käufern das Methanol kostenlos geliefert.

Das langfristige Ziel von Gumpert sei ein Modell mit Methanol-Brennstoffzelle mit 60 PS in der Größe eines Smart. Davor müsse der Nathalie aber erst „Emotionen wecken und die Technologie bekannt machen“. Der Methanol-Antrieb brauche einen leistungsstarken Sportwagen als Imageträger, um es mit der „Erdöl- und die Wasserstofflobby“ aufnehmen zu können.

Im Erfolgsfall sieht Gumpert weitere Einsatzzwecke für den Methanol-Brennstoffzellen-Antrieb vor. Dazu soll die Leistung der Brennstoffzelle von 15 auf 25 Kilowatt gesteigert und in einem SUV sowie Lastwagen eingesetzt werden, in Letzterem in vierfacher Ausführung. Das sei wichtig, um die Kosten zu senken. Diese lägen für eine Brennstoffzelle mit 20 Kilowatt Leistung derzeit noch auf dem Niveau einer Batterie mit 20 Kilowattstunden Kapazität.