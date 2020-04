Im Rahmen seiner weltweiten Expansion setzt US-Elektroautobauer Tesla auch auf Fabriken außerhalb des Heimatmarktes. Das nächste Werk nach einer kürzlich eröffneten China-Fabrik entsteht derzeit in Brandenburg nahe Berlin. Tesla wird dadurch laut einer aktuellen Umfrage von der Präferenz der Autokäufer für die Fertigung in Deutschland profitieren.

Die Coronavirus-Krise rückt die Unsicherheiten und Gefahren der Globalisierung der Lieferketten in der Automobilindustrie in den Fokus. Ein Weg zur Sicherstellung einer stabilen Wertschöpfung sei die Intensivierung beziehungsweise Rückholung der Produktion nach Deutschland als wirtschaftlich und politisch stabiles Land, so die Marktforschung Puls. Im Rahmen einer repräsentativen Studie bei 1041 Autokäufern hätten die Nürnberger herausgefunden, dass 36 Prozent der deutschen Autokäufer großen Wert auf die Herstellung ihres Wunschfahrzeugs in Deutschland legen. Bei den deutschen Premiummarken BMW und Audi würden diese Anteile sogar bei 47 und 40 Prozent liegen.

„Die insbesondere bei Käufern von Premiumfahrzeugen vorhandene Präferenz für Autofertigung in Deutschland nutzt offensichtlich auch der amerikanische Elektroauto-Pionier Tesla clever für seine Profilierung“, so Puls. Eine Trendauswertung belege, dass die positive Pressewahrnehmung von Tesla seit dem dritten Quartal 2019 kontinuierlich derart deutlich zunehme, dass die Automarke aus dem Silicon Valley im ersten Quartal 2020 bei der positiven Pressewahrnehmung zu den deutschen Premiummarken Audi und BMW aufschließt.

Diese jüngste Entwicklung liege offensichtlich in der von Tesla und dem charismatischen Firmenchef Elon Musk medienwirksam angekündigten Fertigung des neuen Elektro-SUV Model Y bei Berlin. „Das Beispiel Tesla zeigt, welches Profilierungspotenzial im Aufbau einer Fertigung in Deutschland und der damit verbundenen Schaffung von Arbeitsplätzen steckt“, kommentiert Puls-Geschäftsführer Konrad Weßner die Ergebnisse. Die Automobilindustrie könne vor dem Hintergrund der Studie aus der Not („Stabilisierung der Lieferketten durch Fertigung in Deutschland“) eine Tugend („Profilierung beim Kunden“) machen.