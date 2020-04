Die Daimler-Trucks-Marke Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), einer der führenden Nutzfahrzeughersteller Asiens, hat vergangenen Oktober das wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Testfahrzeug Vision F-Cell präsentiert. Das Unternehmen teilte nun mit, bis Ende des Jahrzehnts in die Serienproduktion von Brennstoffzellen-Stromern einzusteigen.

„MFTBC glaubt, dass wirklich CO2-neutraler Transport nur mit batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen oder Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeugen erreicht werden kann“, so das Unternehmen in einer Mitteilung. „Batterie- und Brennstoffzellen-Fahrzeuge haben je nach Einsatzzweck des Kunden ihre Vorteile, die beiden Varianten werden sich ergänzen, um die sich stetig ändernden Bedürfnisse des Transportwesens zu adressieren.“

In den späten 2020er Jahren werde MFTBC mit der Produktion von Wasserstoff-Serienfahrzeugen beginnen. Der 2019 präsentierte leichte Lkw Vision F-Cell sei bereits in das neue Konzept eCanter F-Cell weiterentwickelt worden (abgebildet). Das vor wenigen Tagen vorgestellte Fahrzeug schaffe bis zu 300 Kilometer am Stück und lasse sich in weniger als zehn Minuten mit Wasserstoff volltanken.

Die Konzernmutter Daimler hat ihre Forschungs- und Entwicklungs-Aktivitäten bei Elektro-Lkw in der internen Electric Mobility Group gebündelt. Auch MFTBC bringe sich hier ein und profitiere von dem gemeinsamen Know-how. Die Japaner kündigten an, mit Unterstützung der Electric Mobility Group neue elektrische Modelle in allen von der Marke bedienten Lkw- und Bus-Segmenten einzuführen. Man werde „eine Führungsrolle“ bei der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen einnehmen.

Bereits seit 2017 stellt MFTBC den nur mit Batterie betriebenen 7,5-Tonner eCanter her. Der aktuelle Fuso eCanter ist mit einer Reichweite von um die 100 Kilometer pro Ladung für den urbanen Raum ausgelegt. Bislang wurden laut dem Hersteller 150 Exemplare in Japan, Europa und den USA ausgeliefert.

Daimler Trucks & Buses hat letztes Jahr bekräftigt, künftig Nachhaltigkeit und E-Mobilität in den Fokus seiner Unternehmensstrategie zu stellen. Zunächst konzentriert sich der Nutzfahrzeughersteller dabei auf Batterie-Antriebe, flankierend sollen aber auch mit Wasserstoff arbeitende Brennstoffzellen-Stromer wie der eCanter F-Cell vorangetrieben werden.