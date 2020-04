Volvo bietet ein weiteres teilelektrisches Modell mit Plug-in-Hybrid-Antrieb an: den ab Frühsommer für 67.600 Euro erhältlichen XC60 Recharge T6 AWD. Neben dem neuen Teilzeit-Stromer mit 251 kW (340 PS) starkem Antrieb stehen weiter der T8 AWD mit 288 kW (390 PS) Systemleistung und der besonders sportlich ausgelegte, bis zu 298 kW (405 PS) starke T8 AWD Polestar Engineered zur Wahl.

Der Aufbau des Antriebsstrangs im neuen T6 AWD ist identisch mit dem im T8 AWD: Ein per Kompressor und Turbo aufgeladener Benzin-Direkteinspritzer, der im T6 AWD 186 kW (253 PS) leistet, treibt die Vorderräder an. An der Hinterachse sitzt zusätzlich ein Elektromotor mit 65 kW (87 PS). Zusammen entwickeln die beiden Triebwerke eine Systemleistung von 251 kW (340 PS) und ein maximales Drehmoment von 590 Nm.

Der Fahrer kann im XC60 Recharge T6 AWD das Zusammenspiel der Antriebsquellen durch den passenden Fahrmodus koordinieren. Während beispielsweise in der Grundeinstellung „Hybrid“ das System automatisch zwischen dem Vierzylinder-Benziner und der E-Maschine wechselt, wird im Modus „Pure“ vorzugsweise allein mit dem Elektromotor gefahren. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 125 km/h. Die maximale Leistung des Benzin-Elektro-Antriebs lässt sich im „Power“-Modus abrufen. Für Fahrten auf Schnee, Eis oder regennasser Fahrbahn gibt es den „Constant AWD“-Modus mit permanentem Allradantrieb.

Die im Mitteltunnel des XC60 untergebrachte Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterie sorgt laut Volvo für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und einen niedrigen Schwerpunkt. Die mit einer vollen Ladung erzielbare Reichweite geben die Schweden mit bis zu 59 Kilometer gemäß der auslaufenden NEFZ-Norm an. Das Auf- und Entladen der Batterie – und damit die elektrische Reichweite – kann der Fahrer selbst beeinflussen: Die Funktion „Hold“ spart den aktuellen Ladestand für eine spätere Nutzung auf. Mit der Funktion „Charge“ lässt sich der Benziner als Generator für die Batterie verwenden.

Neben einer dritten Plug-in-Hybrid-Variante bringt das Modelljahr 2021 dem XC60 mehr Komfort und Sicherheit. Optional ist etwa ein erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung erhältlich. Ein ebenfalls aufpreispflichtiges Premium-Audiosystem verfügt über einen leistungsfähigeren Verstärker, eine automatische Geräuschkompensation und einen neuen „Jazzclub“-Soundmodus. Das Smartphone lässt sich auf Wunsch kabellos aufladen. Serienmäßig wird der Volvo XC60 künftig mit einem orangefarbenen Schlüssel ausgeliefert, dem sogenannten Care Key: Damit kann der Fahrzeughalter eine Höchstgeschwindigkeit festlegen, bevor er das Fahrzeug beispielsweise an einen Fahranfänger verleiht.