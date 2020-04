Die Analysten von IHS Markit haben bei Automobilherstellern und Zulieferern die Erwartungen für die Auswirkungen des Coronavirus auf die Branche abgefragt. Mitarbeiter von 140 Unternehmen aus den wichtigen weltweiten Märkten gaben vom 30. März bis zum 9. April ihr Feedback ab, 70 Prozent davon arbeiteten bei einem Zulieferer. Viele rechnen mit einem negativen Effekt der Pandemie auf die Elektromobilität.

20 Prozent der Befragten glauben, dass die aktuelle Krise die Entwicklung und Forschung länger als 12 Monate beeinflussen wird. Nur 4 Prozent erwarten keine reduzierten oder verspäteten Entwicklungsprojekte. Der Umfrage nach kürzt die Industrie das für 2020 vorgesehene Entwicklungsbudget um durchschnittlich 13 Prozent. Bei der Forschung an neuen Technologien kommt es zu Kürzungen von 17 Prozent. Auch für das nächste Jahr werden aktuell weniger Mittel in den Bereichen Entwicklung (-8 %) und Forschung (-12 %) eingeplant.

54 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie als zentrale Konsequenz des Virus Verzögerungen beim Ausrollen von Technologien erwarten. Vertreter von Firmen aus Asien, insbesondere China, gaben sich laut IHS Markit mit Blick auf die langfristigen Auswirkungen (über 3 Jahre) auf Forschung und Entwicklung besorgter als Unternehmen aus Europa und Nordamerika. Bei Letzteren würden die meisten sogar davon ausgehen, dass der Corona-Effekt innerhalb von drei Monaten wegfällt. Insgesamt zeigten sich die Mitarbeiter von Autoherstellern optimistischer als die von Zulieferern.

Die Pandemie wird nach Ansicht von 22 Prozent der Befragten vor allem auf E-Mobilitäts-Technologien wie Batterien, Elektromotoren und Leistungselektronik Auswirkungen haben. IHS Markit vermutet, dass in der Branche die Abschwächung von Verbrauchs- und Emissionsvorgaben angenommen wird, speziell in Europa. Mit 21 Prozent gehen viele der Umfrageteilnehmer aber auch davon aus, dass fortschrittliche Selbstfahr-Technologien besonders negativ von der aktuellen Krise beeinflusst werden.

Bei der Einschätzung zur E-Mobilität zeigten sich auffallende Unterschiede zwischen Herstellern und Zulieferern: 25 Prozent der befragten Mitarbeiter von Autobauern vermuten, dass die alternative Antriebsart am meisten von der Coronavirus-Krise betroffen sein wird. Bei den Zulieferern glauben das nur 19 Prozent. Einer der bei einem Ausrüster Tätigen begründete diese Haltung damit, dass die Autohersteller in den letzten Jahren hohe Summen in E-Mobilität investiert haben, was diesen Bereich weniger anfällig für Verzögerungen machen sollte.