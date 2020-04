Tesla „Cybertruck“ wird etwas kleiner, Treiben auf dem Wasser möglich

Teslas ab nächstem Jahr für die Produktion vorgesehener „Cybertruck“ fand trotz seinem kontroversen keilförmigen Design in kurzer Zeit über 200.000 Vorbesteller. Inoffiziellen Auswertungen nach könnten mittlerweile sogar mehr als 600.000 Reservierungen vorliegen. Auf dem Weg in die Serie wird der Pickup-Truck noch konkretisiert und Änderungen erfahren. Firmenchef Elon Musk hat dazu kürzlich Neuigkeiten verraten.

Musk ließ im April durchblicken, dass der Cybertruck standardmäßig nur mit freiliegender Edelstahlhaut ausgeliefert wird. Wer eine andere Farbe bevorzugt, müsse das Fahrzeug folieren lassen, so der Tesla-CEO auf Twitter. Dort erklärte er außerdem, dass die adaptive Luftfederung für noch mehr Federweg überarbeitet werde.

Auch strukturelle Änderungen soll es geben: Die finale Version des Elektro-Pickups werde um etwa drei Prozent kleiner als der Ende 2019 vorgestellte Prototyp, kündigte Musk an. Die seitliche Linie werde zudem horizontaler ausgerichtet und die Fensterlinie tiefer positioniert. Wie die Änderungen in der Praxis aussehen könnten, hat ein Twitter-Nutzer skizziert:

New vs old Cybertruck design: pic.twitter.com/x3Xkw9C1zD — Alwin (@Alwinart) April 16, 2020

Auf die Frage, was die Verkleinerung des Cybertrucks für dessen Innenraum bedeutet, verkündete Musk auf Twitter später, dass sich die Dimensionen „vielleicht 1,5 Prozent“ ändern werden. Im Interieur bleibe es trotzdem „sehr geräumig“, versprach der Tesla-Chef. Laut den bei der Präsentation veröffentlichten Bildern finden sechs Personen Platz. Ersten Probefahrern zufolge sitzen hinten auch Erwachsene sehr komfortabel.

Eine weitere Information von Musk zum Cybertruck aus dem April betrifft dessen Verhalten im Wasser: Das Elektroauto werde „für eine kurze Zeit“ auf dem Wasser treiben können. Ähnlich hat er sich bereits über die Limousine Model S geäußert – wohl vor allem, um Vertrauen in den Elektroantrieb mit großer Batterie im Fahrzeugboden zu schaffen. Mit Blick auf den Cybertruck ging es ihm wahrscheinlich eher darum, die Geländetauglichkeit auch bei widrigen Bedingungen zu betonen.

Nach aktuellem Stand soll der Tesla Cybertruck ab Ende 2021 an Kunden übergeben werden, zunächst in Nordamerika. Als erstes werden die Versionen mit Allradantrieb produziert, das Modell mit Einzelmotor ist für Ende 2022 vorgesehen. Die drei angekündigten Varianten des Cybertrucks kosten in den USA je nach Motorenzahl 39.900, 49.900 oder 69.900 Dollar vor Steuern. Neben der Antriebstechnik unterscheiden sich die Modelle unter anderem bei der Leistung, Anhängelast und Reichweite.