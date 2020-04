Trotz seinem polarisierenden Design sammelte Teslas kommender „Cybertruck“ nach der Vorstellung Ende letzten Jahres in wenigen Tagen über 200.000 Vorbestellungen ein. Berichten zufolge ist das Interesse an dem elektrischen Pickup-Truck weiter hoch.

Tesla-Chef Elon Musk hatte sich zuletzt im November öffentlich zum aktuellen Stand beim Cybertruck geäußert – damals nannte er 250.000 Reservierungen. Von Fans und Vorbestellern geführten inoffiziellen Listen zufolge könnten mittlerweile über 600.000 Vormerkungen vorliegen. Der US-Blog Electrek berichtet nun von Insidern, die den stetigen Eingang von weiteren Cybertruck-Reservierungen bestätigen. In einigen Märkten gingen demnach trotz der Coronavirus-Pandemie weiter hunderte neue Vorbestellungen pro Woche ein.

Auf Anfrage von US-Medien zum konkreten Kaufinteresse an der neuen Baureihe hat Tesla in diesem Jahr noch nicht reagiert. Laut den inoffiziellen Zahlen ist die Nachfrage nach dem Cybertruck mittlerweile größer als die für das 2016 präsentierte Tesla Model 3: Für den Mittelklassewagen lagen etwas weniger als ein halbes Jahr nach der Premiere über 400.000 Vorbestellungen vor. Direkt vergleichbar sind die Zahlen allerdings nicht, da für das Model 3 eine Reservierungsgebühr von 1000 Dollar/Euro geleistet werden musste – beim Cybertruck sind es nur 100.

Nach aktuellem Stand soll Teslas Pickup-Truck Ende 2021 in Produktion gehen. Als erstes werden die Versionen mit Allradantrieb gebaut, das Einzelmotor-Modell ist für Ende 2022 eingeplant. Die drei angekündigten Varianten des Cybertruck kosten in den USA je nach Motorenzahl 39.900, 49.900 oder 69.900 Dollar vor Steuern. Neben der Antriebstechnik unterscheiden sich die Modelle unter anderem bei der Leistung, Anhängelast und Reichweite.

Nur Folierung möglich, mehr Federweg geplant

Die letzten Neuigkeiten direkt von Tesla hatten die Optik und das Fahrwerk des Cybertrucks zum Thema. Bei der Vorstellung wurde unter anderem die besonders robuste Edelstahlhaut betont. Die Konstruktion macht das Ausliefern des Fahrzeugs in unterschiedlichen Farben offenbar zu kompliziert: Tesla-Chef Elon Musk erklärte im April auf Twitter, dass jegliche Farben und Muster möglich seien – allerdings nur durch Folierung. Dass Tesla diesen Service selbst anbietet, scheint angesichts des erforderlichen organisatorischen Aufwands unwahrscheinlich. Musk teilte außerdem mit, dass die dynamische Luftfederung angepasst werde, um noch mehr Federweg zu bieten.

Wann der Cybertruck nach Deutschland kommen soll, ist noch offen. Einige bezweifeln, dass das keilförmige Elektroauto hierzulande zugelassen werden kann – zumindest in der Form, in der Tesla es vorgestellt hat. Wenn der Pickup-Truck auch in Europa verkauft werden soll, dann müsse er „starke Modifikationen in der Grundstruktur haben“, meint etwa Stefan Teller vom SGS-TÜV Saar.