Audi hat Ende letzten Jahres die Oberklasse-Limousine A6 als Plug-in-Hybrid eingeführt. Ab sofort kann auch die Kombi-Ausführung mit begrenzter rein elektrischer Reichweite bestellt werden. Der neue A6 Avant 55 TFSI e quattro kombiniert wie die Limousine einen Benzinmotor mit einer E-Maschine zu einer Systemleistung von 270 kW (367 PS), die via Allradantrieb auf die Straße gebracht werden.

Das Antriebskonzept setzt sich aus einem 2,0-TFSI-Motor mit 185 kW (252 PS) Leistung und 370 Nm Drehmoment sowie einem Elektromotor mit 105 kW (143 PS) Leistung und 350 Nm Drehmoment zusammen. Die E-Maschine ist zusammen mit der Trennkupplung in eine Siebengang S tronic integriert, die das Antriebsmoment auf einen quattro-Triebstrang weiterleitet.

Von Null auf Hundert geht es im plug-in-hybriden A6 Avant in 5,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h. Rein elektrisch fährt das Modell bis zu 135 km/h schnell. Der Kraftstoffverbrauch wird mit kombiniert 2,1 – 1,9 l/100 km angegeben, der Stromverbrauch mit 18,1 – 17,6 kWh/100 km und die CO2-Emissionen mit 48 – 44 g/km. Die elektrische Reichweite des A6 Avant 55 TFSI e quattro beträgt gemäß WLTP-Zyklus bis zu 51 Kilometer.

Der Fahrer hat im Plug-in-Hybrid-A6 die Wahl zwischen den drei Fahrmodi „EV“ für rein elektrisches Fahren, „Hybrid“ für die Kombination beider Antriebsarten und „Hold“ für die Konservierung der aktuell vorhandenen elektrischen Energie. Im „Hybrid“-Modus sorgt das System für Effizienz und möglichst hohe elektrische Fahranteile. Es steuert den Antriebsstrang so, dass die letzte Fahretappe vor dem Ziel rein elektrisch zurückgelegt werden kann und die Batterie gegebenenfalls zuvor über den Verbrennungsmotor aufgeladen wird.

Die im Fahrzeugheck platzierte Lithium-Ionen-Batterie speichert 14,1 kWh Energie. Sie ist so integriert, dass der Gepäckraum weiter einen ebenen Laderaum bietet. Das Kofferraumvolumen beträgt standardmäßig 405 Liter, bei umgeklappter Rückbank sind es bis zu 1535 Liter. Mit dem serienmäßigen Mode-3-Kabel lässt sich der A6 Avant 55 TFSI e quattro an öffentlichen Ladesäulen mit bis zu 7,4 kW Leistung laden. Die Batterie ist damit Audi zufolge in rund 2,5 Stunden wieder gefüllt.

Beim teilelektrischen A6 gehören unter anderem das S line Exterieurpaket, das Optikpaket schwarz, schwarze Außenspiegel und eine Privacy-Verglasung zur Serienausstattung. Hinzu kommen ab Werk LED-Scheinwerfer, Sportsitze, eine Vierzonen-Klimaautomatik, Audis „Virtual Cockpit“, ein Sportfahrwerk, 19-Zoll-Räder sowie rote Bremssättel. Der Einstiegspreis für den Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro beträgt 71.940 Euro.