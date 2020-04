Im neuen „E-Mobility-Carré“ in Tamm untersucht die EnBW-Tochter Netze BW wie im ähnlich ausgerichteten, 2019 abgeschlossenen Projekt „E-Mobility-Allee“ bei Stuttgart die Auswirkungen unterschiedlichen Nutzerverhaltens von Elektroauto-Fahrern auf das Stromnetz. Da die Auftaktveranstaltung im März aufgrund des Coronavirus ausfiel, informieren die Verantwortlichen nun digital über das Projekt.

In Tamm kann die Netze BW auf einen Teilnehmerkreis von 48 Haushalten zurückgreifen. In Ostfildern waren es nur zehn Haushalte in Einfamilienhäusern, die jeweils über einen eigenen Stromanschluss verfügen. Die dort geltenden Rahmenbedingungen lassen sich nicht 1:1 auf eine aus Mehrfamilienhäusern bestehende Wohnanlage übertragen, bei der die gesamte Anlage über eine einzelne Zuleitung ihren Strom bezieht. Darum folgt nun das E-Mobility-Carré.

Die Netze BW GmbH will herausfinden, wie die Netzintegration von Elektromobilität in Mehrfamilienhäusern am besten gelingen kann. Im E-Mobility-Carré im Landkreis Ludwigsburg testet das Stuttgarter Unternehmen dazu ein Jahr lang unter Praxisbedingungen, welche Hausanschlussleistung für das Laden zuhause mindestens benötigt wird. Beziehungsweise welche Leistung ausreichend ist, ohne Komforteinbußen befürchten zu müssen. Das Ziel: Neben dem störungsfreien Betrieb aller Stromverbraucher im Haushalt soll gesichert sein, dass die Batterien von Elektroautos morgens vollgeladen sind.

Im Rahmen des Tammer Projektes unterziehen 48 Haushalte der Wohnanlage „Pura Vida“ das lokale Stromnetz einem Stresstest. Dafür hat ihnen die Netze BW insgesamt 45 e-Golfs und BMW i3 zur Verfügung gestellt und die Tiefgarage mit einem Ladesystem ausgestattet. Bis Ende 2020 wird untersucht, was die Nutzung einer so großen Anzahl an Elektrofahrzeugen in einem Mehrfamilienhaus für das Stromnetz bedeutet.

„Uns treibt die Frage an, wie wir die Infrastruktur unserer Stromverteilung optimal gestalten können, damit eine zunehmende Zahl an Elektrofahrzeugen – auch zeitgleich – geladen werden können“, erklärt Netze-BW-Geschäftsführer Martin Konermann die Beweggründe für das Projekt. „Insbesondere bestehende Mehrfamilienhäuser sind dabei eine Herausforderung.“ Darum prüfe der Netzbetreiber exemplarisch vor Ort im E-Mobility-Carré, wie dort die Stromversorgung an die neuen Anforderungen angepasst werden muss. „Im Netzbetrieb von heute erproben wir hier in Tamm bereits das Netz von morgen“, so Konermann.

Der Präsident des Fachverbandes Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg Thomas Bürkle begrüßt das Projekt. „Wann benutzen die Kunden das Auto, wann und wo werden diese Fahrzeuge wieder aufgeladen und welche Besonderheiten gibt es beim Nutzerverhalten in Mehrfamilienhäusern. All diese Erkenntnisse geben uns wichtige Impulse für die individuelle Auslegung und Installation künftiger Ladeeinrichtungen für E-Mobile“, so Bürkle. „Damit werden wir die Schnittstelle zu den Netzbetreibern weiter optimieren können.“