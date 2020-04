Immer mehr Unternehmen kündigen an, ihre Fuhrparks zu elektrifizieren. Noch kommen teil- und vollelektrische Autos in den meisten Firmenflotten allerdings nur auf einen geringen Anteil. Der Verband der Fuhrparkmanager glaubt, dass sich das bald ändern wird. „Das Thema alternative Antriebe ist in den Fuhrparks angekommen und wird auch ernsthaft verfolgt“, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement Axel Schäfer der Deutschen Presse-Agentur.

Der Anteil alternativ angetriebener Modelle liegt laut einer Erhebung der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) aktuell bei gerade einmal vier Prozent – und damit genauso hoch wie vor einem Jahr. Es gebe aber „die klare Tendenz, dass das Thema oben auf der Liste steht“, so Schäfer. „Ich glaube, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren eine deutliche Entwicklung sehen werden.“

Von heute auf morgen ließen sich die Flotten nicht umstellen, unterstrich Schäfer. Ob Elektroautos in den Fuhrparks den Durchbruch schaffen, sei wie bei den privaten Käufern eine psychologische Frage. So mangele es in vielen Fällen noch an Wissen, es gebe zudem weiter Skepsis hinsichtlich Themen wie der Handhabbarkeit oder Planbarkeit. „Man glaubt, eine Batterie muss immer voll sein“, so Schäfer.

Zwar setzt sich zunehmend die Überzeugung durch, dass Elektroautos neben dem Klimafaktor dank den niedrigeren Betriebskosten auch finanzielle Vorteile bieten. „Es ist trotzdem nicht so, dass der Diesel damit erledigt wäre“, meinte Schäfer. Entscheidend sei letzten Endes immer noch auch die Frage, wie die Fahrzeuge eingesetzt werden.

Die Diesel-Quote liegt in Firmenflotten der DAT zufolge bei 80 Prozent. Die weiteren Fahrzeuge sind den Zahlen der Marktanalysten nach deutlich häufiger Hybridautos als reine Stromer. Schäfer hält teilelektrische Pkw jedoch für weniger geeignet. „Ein Hybrid-Fahrzeug rechnet sich in den seltensten Fällen“, erklärte er. Es gebe steuerliche Vorteile, die Autos würden aber meist falsch genutzt – und zwar vor allem im Verbrenner-Modus.