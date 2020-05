Volvo setzt nur noch auf teil- und vollelektrische Modelle. In diesem Jahr führt der seit 2010 zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Hersteller das erste von mehreren Elektroautos ein. Firmenchef Håkan Samuelsson glaubt, dass der Coronavirus die Verbreitung der E-Mobilität beschleunigen wird. Er erwartet zudem den Durchbruch neuer Vertriebskonzepte und eine veränderte Sichtweise auf „Premium“-Produkte.

„Die Elektrifizierung wird schneller voranschreiten“, so der Volvo-Chef bei einer Online-Konferenz der Financial Times. „Ich glaube, es wäre naiv anzunehmen, dass sich nach ein paar Monaten alles wieder normalisieren wird und unsere Kunden zurück in die Verkaufsräume kommen und nach Dieselautos fragen – sie werden noch stärker nach Elektroautos fragen. Und das wird weiter zunehmen.“

Die Autoindustrie gehört zu den besonders von den Auswirkungen der Pandemie betroffenen Branchen. Die Nachfrage nach Pkw ist zuletzt eingebrochen, in Deutschland und anderen Ländern werden daher staatliche Kaufprämien gefordert. Samuelsson sprach sich dagegen aus, mit Staatsgeldern eine Rückkehr „zur alten Welt“ zu bezuschussen. Das wäre seiner Meinung nach „Geldverschwendung“. Besser wäre es, wenn die Politik mit ihren Mitteln wie vor dem Coronavirus-Ausbruch geplant neue Technologien voranbringt.

Der Volvo-CEO geht davon aus, dass sich neben der Elektromobilität auch verstärkt neue Arten der Pkw-Nutzung etablieren werden. Die jüngeren Generationen wollen Samuelsson zufolge Autos nicht mehr kaufen, sondern lieber für eine fixe monatliche Rate leasen oder abonnieren. Das sei vor allem in großen Städten der Fall, wo es um Mobilität und Freiheit gehe, aber nicht unbedingt den Besitz eines Autos.

Samuelsson erwartet auch, dass die Kunden künftig unter „Premium“ etwas anderes als bisher verstehen werden. „Premiumautos müssen nicht zwangsläufig große Autos sein, das ist das alte Denken. Kostspielige Premiumautos könnten klein oder groß sein.“ Für Volvo könnte dies bedeuten, dass das aktuell aus kompakten, mittleren und großen Modellen bestehende Portfolio nach unten erweitert wird.

Der Vertrieb von Automobilen wird nach Meinung des Volvo-Bosses wegen der Coronavirus-Pandemie zunehmend über digitale Kanäle stattfinden. „Ich denke, dass während dem Shutdown jeder gelernt hat, dass E-Commerce funktioniert, mehr und mehr Leute haben Erfahrungen damit“, sagte er. Die Kunden würden dadurch ermutigt, online nach Autos zu suchen. „Deshalb glaube ich, dass der Vertrieb und Verkauf von Autos sich ändern wird. Es hat sich bereits verändert, aber es wird jetzt noch schneller gehen“, so Samuelsson.

Die Entwicklung im Vertrieb bedeute nicht das Aus für die Autohändler, merkte Samuelsson an. Die Hersteller bräuchten weiter Vertriebs- und Servicepartner, die Autos müssten physisch übergeben und gewartet werden. „Aber die Kunden erwarten mehr und mehr, vor dem Kauf Informationen über das Netz zu erhalten.“