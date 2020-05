Lithium-Ionen-Akkus mit festem statt flüssigem Elektrolyt gelten als nächste Generation von Elektroauto-Batterien, sind aber noch nicht reif für den Großserieneinsatz. Bisher gelten vor allem Toyota und Volkswagen als automobile Vorreiter bei Festkörper-Technologie, möglicherweise gesellt sich bald die Hyundai Motor Group dazu.

Laut einem Bericht des Korea Herald haben sich vor kurzem Top-Manager von Hyundai und Samsung getroffen. Bei der Zusammenkunft sei es um eine mögliche Kooperation im Elektroauto-Segment gegangen, insbesondere die Entwicklung einer möglichen neuen Festkörper-Batterie und deren Zukunft bei Hyundai.

Stattgefunden habe das Treffen der Hyundai- und Samsung-Manager in einem Werk von Samsung SDI, das auf die Produktion von Batterien für Elektroautos und Smartphones spezialisiert ist. Samsung hatte Anfang März mitgeteilt, Fortschritte bei der Entwicklung von Batterien mit festem Elektrolyt gemacht zu haben. Ein Prototyp würde laut den Entwicklern Elektroauto-Reichweiten von bis zu 800 Kilometer und eine Lebenszeit über 1000 Ladezyklen hinaus ermöglichen.

Festkörper-Akkus gelten als sicherer, leistungsstärker und kosteneffizienter als die aktuell in E-Autos üblichen Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyt. Hinsichtlich der Eignung der Technologie für die Produktion in Großserie und den anspruchsvollen Einsatz im automobilen Massenmarkt gehen die Meinungen teils weit auseinander. Während einige an einen bevorstehenden Durchbruch glauben, erwarten andere erst ab Mitte oder sogar Ende dieses Jahrzehnts alltagstaugliche Produkte.

Ob und wann die von Hyundai und Samsung diskutierte Kooperation bei modernen Elektroauto-Batterien Realität wird, bliebt abzuwarten. Mindestens eine engere strategische Partnerschaft sei aber wahrscheinlich, so der Korea Herald unter Berufung auf Branchenkenner.

Zur Hyundai Motor Group gehört neben Hyundai auch die ebenfalls südkoreanische Marke Kia. Beide haben in diesem Jahr ehrgeizige Zukunftspläne verkündet. Das erklärte Ziel ist, zu den führenden Unternehmen der zukünftigen Automobilindustrie zu gehören. Dazu investieren Hyundai und Kia Milliardensummen, unter anderem in neue Plattform-Technik für die skalierbare Entwicklung und Fertigung diverser reiner Stromer. Erste darauf aufbauende, teils besonders leistungsstarke Elektroautos werden ab nächstem Jahr erwartet.