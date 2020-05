Der deutsche E-Roller-Hersteller Govecs bietet unter der Marke „Zoom Sharing“ in Stuttgart mit seinen Fahrzeugen einen neuen Mobilitätsdienst an. Die flexibel ausleihbare Flotte in der baden-württembergischen Hauptstadt besteht aus 200 Stromern im Design des Kult-Rollers Schwalbe.

Zum Start erhalten Kunden von Zoom Sharing bei zehn Euro Anmeldegebühr 30 Freiminuten. Regulär wird eine Minute Fahrt mit 24 Cent berechnet. Für die Nutzung ist eine Führerschein-Verifizierung nötig, die über die für Android und iOS verfügbare App erfolgt. Voraussetzung ist, dass der Nutzer mindestens 18 Jahre alt ist und einen Pkw-Führerschein besitzt.

Die von Govecs produzierte Neuauflage der Schwalbe hat im Einsatz für Zoom Sharing zwei Helme sowie Schlüssel im Topcase. Die Batterie-Roller können im Geschäftsgebiet an einem beliebigen Ort gemäß den Parkanweisungen abgestellt werden. Das Geschäftsgebiet schließt neben der Innenstadt die Bezirke Zuffenhausen, Untertürkheim und Wangen ein.

„Im Bereich Sharing liegen unsere Wurzeln. 2015 haben wir als eines der ersten Projekte dieser Art Sharing-Roller nach San Francisco geliefert“, so der Chef der Govecs Sharing GmbH Thomas Grübel. „Seitdem haben wir viele Erfahrungen gesammelt, denn heute sind bereits rund 12.000 Sharing-Roller von Govecs für diverse Kunden in zahlreichen europäischen Großstädten unterwegs. Diese Expertise nutzen wir nun, um unserer Vision von neuen und nachhaltigen Mobilitätslösungen mit einem eigenen Sharing-Angebot näherzukommen.“

Ein Teil der Stuttgarter Flotte von Zoom Sharing wird vom Land Baden-Württemberg mit 1500 Euro pro Roller gefördert.