Govecs, eigenen Angaben nach Europas führender E-Roller-Hersteller, bietet künftig Sharing-Flotten seiner neuen Mobilitätsmarke ZOOM Sharing in Deutschland als Franchise-Konzept an. Das Münchner Unternehmen will sich damit als Berater für Städte, Gemeinden und Unternehmen, die vernetzte Elektro-Roller-Flotten anbieten möchten, positionieren.

„Im Bereich Sharing liegen unsere Wurzeln. 2015 haben wir als eines der ersten Projekte dieser Art Sharing-Roller nach San Francisco geliefert“, so der Chef von Govecs-Sharing Thomas Grübel. Mittlerweile seien rund 15.000 geteilte E-Roller der Firma für Kunden in europäischen Großstädten unterwegs. Mit Partnern wolle man nun weitere Projekte starten.

Govecs betreibt ZOOM Sharing seit Mai bereits selbst als eigenen Mobilitätsservice in Stuttgart mit 200 E-Schwalben. Das Konzept könne auch in kleineren Städten umgesetzt werden, Voraussetzung ist die Inbetriebnahme von mindestens 20 Elektro-Rollern.

Govecs bewirbt sein Franchise-Angebot für E-Roller-Sharing als Komplettlösung mit Hardware und Software. ZOOM Sharing sei modular angelegt, neben der E-Schwalbe könnten daher zukünftig weitere batteriebetriebene Roller aus dem Portfolio des Unternehmens hinzukommen. Zu mieten sind die Roller über die Software-Infrastruktur von ZOOM Sharing, die Teil des Angebotes ist. Govecs Sharing bietet zudem Schulungen für die Technik der E-Roller und die Verwendung der Software an.

Optional können Franchise-Partner auch die ZOOM Service-Hotline sowie eine jährliche Inspektion der Elektro-Roller in Anspruch nehmen. Die Unterstützung im Flottenmanagement schließe die Festlegung des Geschäftsgebietes, regelmäßige Aktualisierungen der IT-Infrastruktur und das Aufsetzen von Abrechnungsprozessen ein. Auch operative Dienstleistungen wie die Auswahl und Schulung eines lokalen Servicepartners oder die Bereitstellung von Ersatzteilen seien möglich.