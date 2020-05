Durch das Aus des von Bosch gegründeten Mobilitätsdienstes Coup waren zum Jahreswechsel kurzfristig mehrere Tausend zum Ausleihen ausgerüstete Elektro-Roller verfügbar. Die Fahrzeuge wurden im Februar von dem E-Scooter-Verleih Tier Mobility übernommen. Das Berliner Startup stellt einige seiner neuen E-Roller ab sofort in der deutschen Hauptstadt zur Miete zur Verfügung.

Zunächst werde die Flotte exklusiv in Berlin mit E-Rollern erweitert, teilte Tier Anfang Mai mit. Die zusätzlichen Zweirad-Stromer können wie die weiter verfügbaren E-Scooter in der bestehenden App des Anbieters ausgeliehen werden. Das langfristige Ziel sei, so Tier, Städten und ihren Einwohnern aus einer Hand Mobilitätslösungen anbieten zu können.

Wie viele der von Bosch ausrangierten Stromer Tier in Berlin auf die Straßen bringt, ist nicht bekannt. Das Unternehmen kündigte an, dass in den nächsten Wochen in zwei weiteren Städten Batterie-Roller eingeflottet werden. Mit insgesamt 5000 von Bosch erworbenen Fahrzeugen steht Tier für seine Expansion ein umfangreicher E-Roller-Fuhrpark zur Verfügung.

Voraussetzung für die Nutzung der elektrischen Roller von Tier ist eine vorherige Registrierung bei dem Service und ein gültiger Führerschein. Die Fahrzeuge lassen sich via App für einen Euro freischalten, pro Minute werden 19 Cent berechnet. Der Helm für die Fahrt befindet sich in einem Fach unter dem Sitz. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 45 km/h, die Reichweite mit voller Batterie 50 Kilometer. Abgestellt werden können die E-Roller flexibel innerhalb des Berliner Geschäftsgebiets.

Neben den Elektro-Rollern hat Tier auch die dazugehörige Ladeinfrastruktur von Bosch übernommen. Berlin war einer der Standorte des Ende 2019 nach knapp drei Jahren eingestellten Coup-Sharings des Zulieferers. Während Bosch für sein Leih-Roller-Angebot keine Zukunft mehr gesehen hat, hofft Tier auf einen rentablen Einsatz der Fahrzeuge. Durch die Erfahrung mit E-Scootern und der dazugehörigen Ladelogistik sowie dem umfangreichen Kundenstamm sehe man für die E-Roller ein großes wirtschaftliches Potential.