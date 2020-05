Die Elektromobilität wird für Zulieferer immer wichtiger, das gilt auch für die bisher vor allem auf Schiebedächer und Dachsysteme spezialisierte Webasto Group. Die Bayern produzieren seit wenigen Jahren auch Batteriesysteme für Elektroautos und Ladestationen. Das Portfolio und der Umfang von E-Mobilitäts-Produkten soll deutlich wachsen.

2019 konnte Webasto den Umsatz mit Batterien und Ladelösungen gegenüber dem Vorjahr mit 43 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Im Vergleich zum Gesamtumsatz von 3,7 Milliarden Euro ist der Bereich noch klein, das will das Unternehmen langfristig aber ändern. „Wir wachsen hier langsam rein“, erklärte Holger Engelmann, Vorstandsvorsitzender des Zulieferers, der Automobilwoche.

In den nächsten drei bis fünf Jahren werde der Anteil der Elektromobilität am Geschäft immer mehr steigen, sagte Engelmann. Eine konkrete Prognose könne er zwar nicht machen. „Wir sehen aber das Marktpotenzial. Wir sehen auch, dass wir mit unserer starken Konzentration auf das Dachgeschäft ein gewisses Klumpenthema haben, was wir natürlich entsprechend kompensieren wollen“.

Der Bereich E-Mobilität solle sich ebenbürtig zum Dachbereich entwickeln und als zweites Standbein von Webasto etablieren. Die Richtung stimmt laut dem jüngsten Jahrespressegespräch: „Die Erweiterung unserer Kompetenzen und unseres Produktangebots in Richtung Elektromobilität beginnt sich auszuzahlen. Seit dem gelungenen Markteintritt mit Ladelösungen und Batterien 2018 haben wir zahlreiche Serienaufträge gewonnen“, so Engelmann.

Die Auftragsbücher von Webasto sind mit Unternehmensangaben nach insgesamt mehr als 22 Milliarden Euro für die nächsten zehn Jahre gut gefüllt. Der Anteil von Kundenprojekten mit Lösungen für die Elektromobilität am Auftragsbestand mache elf Prozent aus. Das stimmt Engelmann positiv: „Sobald die Konjunktur wieder anzieht, werden wir unseren Wachstumskurs fortsetzen.“ Gegenüber der Automobilwoche äußerte er das Ziel, dass Webasto „einer der führenden Systemanbieter für die Elektromobilität“ wird.

Engelmann verwies auf den Anlauf einer Serienproduktion für einen europäischen Bushersteller Anfang des Jahres. Webasto habe zudem einen Batterie-Auftrag von einem japanischen Hersteller für leichte Nutzfahrzeuge für den chinesischen Markt erhalten. Im Pkw-Bereich sollen in den kommenden Jahren Klein- und Mittelklassemodelle „eines global tätigen südkoreanischen Fahrzeugherstellers“ mit Energiespeichern des deutschen Zulieferers fahren.