Mercedes nimmt ab sofort Bestellungen für die neuen Plug-in-Hybrid-Versionen der Modelle CLA Coupé, CLA Shooting Brake und B-Klasse an. Die Markteinführung von CLA und B-Klasse als Teilzeit-Stromer soll im Sommer starten.

Bei den kompakten Plug-in-Hybriden von Mercedes erfolgt der Zustart des Verbrenners ausschließlich durch die E-Maschine, die Fahrzeuge besitzen keinen separaten 12-Volt-Anlasser. Der Elektromotor leistet 75 kW (102 PS). Zusammen mit dem 1,33 Liter großen, 118 kW (160 PS) starken Vierzylinder-Benzin­motor ergibt sich eine Systemleistung von 160 kW (218 PS) und ein Systemdrehmoment von 450 Nm.

Als Energiespeicher kommt eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 15,6 kWh zum Einsatz. Aufladen lassen sich die Kompaktwagen mit Plug-in-Hybrid-Technik mit Wechsel- oder Gleichstrom, die Ladedose dazu befindet sich in der rechten Seitenwand der Fahrzeuge. An einer 7,4-kW-Wallbox mit Wechselstrom (AC) verspricht Mercedes eine Ladung von 10 bis 100 Prozent in 1 h 45 min. Beim Gleichstromladen (DC) soll die Ladezeit von 10 bis 80 Prozent mit 24 kW bei etwa 25 Minuten liegen.

Der ab 39.347,35 Euro kostende B 250 e erreicht in 6,8 Sekunden 100 km/h und fährt bis zu 235 km/h schnell. Nur mit Strom können gemäß WLTP-Norm bis zu 67 Kilometer zurückgelegt werden. Der Benzinverbrauch beträgt kombiniert 1,6-1,4 l/100 km, der Stromverbrauch 15,4-14,7 kWh/100 km und die CO2-Emission 36-32 g/km.

Der ab 42.453,25 Euro kostende CLA 250 e Coupé schafft den Sprint auf Tempo 100 in 6,8 Sekunden, maximal sind 240 km/h möglich. Rein elektrisch können bis zu 69 Kilometer gefahren werden. Den Benzinverbrauch gibt Mercedes mit kombiniert 1,5-1,4 l/100 km an, den Stromverbrauch mit 15,2-14,7 kWh/100 km und die CO2-Emission mit 35-31 g/km.

Der ab 43.191,05 Euro kostende CLA 250 e Shooting Brake beschleunigt in 6,9 Sekunden von Null auf Hundert, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 235 km/h. Im Elektro-Modus sind bis zu 68 Kilometer realisierbar. Der Benzinverbrauch beträgt kombiniert 1,6-1,4 l/100 km, der Stromverbrauch 15,5-14,8 kWh/100 km und die CO2-Emission 37-33 g/km.