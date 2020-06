Tesla hat am 6. Juni mit dem Fundamentbau für seine neue „Gigafactory“ in der Brandenburger Gemeinde Grünheide bei Berlin begonnen, berichtet die B.Z.. Eine feierliche Zeremonie mit Firmenchef Elon Musk vor Ort wie Anfang letzten Jahres in China gab es – wohl aufgrund des Coronavirus – nicht.

Eine offizielle Genehmigung hat Tesla für die Konstruktion seiner ersten Elektroauto-Fabrik in Europa noch nicht. Laut der Berliner Boulevardzeitung liegt erst seit knapp einer Woche eine Vorab-Erlaubnis vor. Nach dem Gießen von Fundamentplatten habe Tesla am Samstag die ersten Betonwände der kastenartigen Gebäudefüße hochgezogen. Später solle dort die Karosseriebau-Halle stehen.

„Ein Großteil des Werks kommt mit flachen Fundamenten aus“, sagte Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) der B.Z. „Tiefe Pfahlgründungen sind aber da erforderlich, wo schwere Maschinen wie im Karosserie-Presswerk stehen.“ Zuvor hatte Tesla Versuchs-Pfähle in den Sand getrieben. „Weil die Pfähle anders als zuerst geplant bis zum Grundwasser reichen, muss Tesla dafür einen neuen Bauantrag stellen“, erklärte Vogel.

Das Tesla-Werk in Grünheide wird von Fans, Politikern und auch Wettbewerbern begrüßt. Es gibt aber auch Einwände und Proteste gegen das Projekt, insbesondere von Umweltschützern. Tesla hat die ursprünglichen Pläne für die Produktionsstätte mittlerweile geändert, so soll der neue Standort unter anderem mit weniger Wasser auskommen. Brandenburgs Umweltminister: „Wir prüfen, ob der Antrag erneut in den Rathäusern ausgelegt wird. So oder so wird es eine öffentliche Anhörung geben.“

Tesla will schon im nächsten Jahr mit der Produktion in der hiesigen Gigafactory beginnen. Daran soll auch die Coronavirus-Pandemie nichts ändern: Der Elektroautobauer habe klargemacht, dass er das Projekt weiter durchziehen wolle, sagte Mitte Mai Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Es gebe „die klare Aussage des Europa-Chefs, dass hier noch 2021 Autos vom Band rollen sollen. Wenn auch nicht in voller Kapazität“.

In der deutschen Tesla-Fabrik sollen später pro Jahr bis zu 500.000 Elektroautos für den europäischen Markt hergestellt werden, zunächst in Form des neuen Mittelklasse-SUV Model Y. In der ersten Stufe geht es Steinbach zufolge um eine Investition von über vier Milliarden Euro und 12.000 Jobs. Angaben von Tesla nach sollen hierzulande später auch der Mittelklassewagen Model 3, Antriebstechnik und Batteriezellen produziert werden.