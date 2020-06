Das Center of Automotive Management (CAM) der Fachhochschule Bergisch Gladbach hat die Neuzulassungen von Autos mit E-Antrieb in den ersten vier Monaten 2020 analysiert. Die deutschen Premiummarken sind demnach weiter insbesondere beim Absatz von Plug-in-Hybriden (PHEV) führend. BMW, Mercedes und Audi verkaufen bereits zwischen 7,0 und 8,3 Prozent ihrer Fahrzeuge als PHEV und damit fast doppelt so viel wie im Bundesdurchschnitt (3,9 %).

Beim Absatz von nur mit Batterie betriebenen Fahrzeugen (BEV) ist in Deutschland laut der Auswertung derzeit VW der Marktführer. Die Kernmarke von Europas größtem Autokonzern konnte von Januar bis Mai 9090 Voll-Stromer absetzen – und damit bereits mehr als im Gesamtjahr 2019. VW kommt bei seinen Verkäufen in Deutschland auf einen BEV-Anteil von 4,9 Prozent. Bei Audi sind es 3,3, bei BMW 2,6 und bei Mercedes nur 0,4 Prozent. Porsche dagegen realisiert mit seinem neuen E-Auto Taycan schon 9,5 Prozent der Verkäufe in Deutschland mit BEV-Technik.

Bei der reinen E-Mobilität sind neben VW der französische Autobauer Renault und US-Hersteller Tesla die absatzstärksten Marken gefolgt von Audi und Hyundai, berichtet das CAM. Dabei ist der BEV-Anteil von Importeursmarken wie Tesla (100 %), Renault (15,1 %) oder Hyundai (7,0 %) weit überdurchschnittlich. Insgesamt wurden in den ersten vier Monaten in Deutschland 36.188 BEV neu zugelassen, was einem Wachstum von 43 Prozent zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Die PHEV-Neuzulassungen haben sich in den ersten vier Monaten in Deutschland fast verdreifacht auf 38.792 Pkw. BMW und Mercedes mit fast 6700 Pkw sowie Audi (5782) sind bei PHEV Marktführer deutlich vor Volvo, VW und Mitsubishi. Bei Volvo machen PHEV bereits fast 23, bei Mitsubishi 15 und bei Porsche 11 Prozent am Gesamtabsatz in Deutschland aus.

Insgesamt wurden in der kombinierten CAM-Gesamtbilanz von BEV und PHEV bislang 74.980 E-Fahrzeuge in Deutschland neu zugelassen, was einem Zuwachs von 92 Prozent entspricht (Jan-Mai 2020). Marktführer sind die deutschen Marken VW (12.590), BMW (8779), Audi (8537) und Mercedes (7056) gefolgt von Renault (5618) und Tesla (4262). Den höchsten E-Anteil besitzt neben Tesla und Smart (jeweils 100 %) aktuell Porsche mit 20,4 Prozent. Es folgen Renault (15,1 %), Mini (12,5 %) und Kia (11,7 %). Weit überdurchschnittlich zum E-Anteil in Deutschland von 7,6 Prozent schneiden auch BMW (10,9 %) und Audi (10,3 %) ab. Aufgrund des geringen BEV-Anteils kommt Mercedes bislang nur auf einen E-Anteil von 7,4 Prozent. Umgekehrt kommt die Marke VW mit einem geringeren PHEV-Anteil auf 6,8 Prozent E-Anteil.

Studienleiter Stefan Bratzel glaubt, dass das im Juni von der Bundesregierung beschlossene Corona-Konjunkturpaket mit zusätzlichen Förderungen und Steuervorteilen der Elektromobilität in diesem Jahr einen weiteren „starken Schub“ verleihen wird. Das CAM rechne für 2020 mit einer Verdopplung des Absatzes von E-Fahrzeugen auf rund 220.000 Pkw und einer weiteren deutlichen Steigerung im Folgejahr.

„Die Absatzzahlen in Deutschland zeigen, dass die deutschen Automobilhersteller bei der Elektromobilität besser sind als ihr Ruf und auch weiterhin vom Markthochlauf profitieren können“, sagt Bratzel. „Allerdings liegt mit Ausnahme von VW der Fokus derzeit noch stark bei Plug-in-Hybriden, bei denen die deutschen Premiumhersteller bereits ein breites Modellangebot besitzen. Plug-in-Hybride, die vielfach als Dienstwagen verkauft werden, leisten jedoch häufig keinen positiven Klimabeitrag aufgrund der großen Diskrepanz zwischen den Norm- und Realverbräuchen.“ Das CAM spricht sich dafür aus, künftig durch Regulation sicherzustellen, dass PHEV-Käufer Förderungen und Steuervorteile nur erhalten, wenn die Fahrzeuge durch ein entsprechendes Fahr- und Ladeverhalten niedrige CO2-Realemissionen aufweisen.