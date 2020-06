Der Elektro-Transporter aCar der Münchner Firma EVUM Motors startet wie angekündigt zur Jahresmitte in den Markt. Das von Wissenschaftlern der TU München gegründete Startup nimmt ab dem 16. Juni Bestellungen für die limitierte Edition mit Sonderausstattung „First Mover“ an.

Durch seinen robusten und modularen Aufbau eignet sich das Car laut dem Hersteller für Transportaufgaben in Gewerbe und Industrie, in Land- und Forstwirtschaft oder auch im kommunalen Einsatz. Das 4 Meter lange, 1,5 Meter breite und 2 Meter hohe Fahrzeug soll sich schnell vom Kipper zum geschlossenen Transporter oder zur offenen Pritsche umrüsten lassen.

EVUM hat noch keine finalen Preise veröffentlicht. Ende letzten Jahres war von 29.900 Euro netto (35.581 Euro brutto) für die Basisversion die Rede. Die First-Mover-Edition mit „XL-Ausstattungspaket“ und Anhängerkupplung sollte 39.900 Euro netto kosten. Bei einer Nutzungsdauer von acht Jahren mit 15.000 Kilometern jährlich sollen die Betriebskosten 82 Prozent niedriger als bei bisherigen Nutzfahrzeugen des Segments liegen. Die Kosten für Inspektion und Wartung sollen 28 Prozent, die Kosten für Versicherung und Steuern 14 Prozent geringer ausfallen.

Das aCar wurde auf geringe Komplexität und hohen Nutzen hin konzipiert, ursprünglich noch mit Fokus auf die Bedürfnisse der ländlichen Bevölkerung in Afrika. Dieses Konzept sei der entscheidende Grund für die Wirtschaftlichkeit des Fahrzeugs, erklären die Entwickler. So benötige der bis 70 km/h schnell fahrende Transporter mit zwei je 9 kW (12,2 PS) leistenden E-Motoren und Allradantrieb nur 48 V, auf teure Hochvolt-Technik wird verzichtet. Für bis 20 Sekunden soll der Antrieb eine Spitzenleistung von 36 kW (49 PS) bereitstellen können.

Als Zuladung sind bis zu 1000 Kilogramm möglich, mit Hilfe der Anhängerkupplung können auch größere Lasten bewegt werden. Eine integrierte 230-V-Steckdose dient als Stromquelle für elektrische Arbeitsgeräte. Die Batterie der First-Mover-Ausführung mit einer Kapazität von 16,5 kWh ermöglicht EVUM zufolge eine Reichweite von 100 Kilometer. Später soll es auch eine Version für 200 E-Kilometer mit einer Ladung geben. Ein optionales Solarpanel im Dach kann zusätzliche Reichweite liefern. „Tanken“ lässt sich das aCar an jeder Steckdose, Angaben zur Ladezeit gibt es noch nicht. Zugelassen in der Klasse N1 ist EVUMs E-Transporter mit dem normalen Pkw-Führerschein fahrbar.

Produziert wird das aCar im niederbayerischen Bayerbach bei Ergoldsbach. Bestellungen werden über die Website von EVUM Motors angenommen, Kunden können sich zudem telefonisch oder persönlich in der Zentrale in München und in Bayerbach über das Angebot informieren.