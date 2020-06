Opel hat den nächsten Mokka vorgestellt, er basiert auf der neuen Version der CMP-Plattform (Common Modular Platform) der Konzernmutter PSA. Der modulare Baukasten erlaubt sowohl die Verwendung von einem rein batterie-elektrischen Antrieb wie von Verbrennungsmotoren. Das Kompakt-SUV aus Rüsselsheim wird von Beginn an als Elektroauto angeboten.

Die zweite Generation des Mokka ist 4,15 Meter lang und damit 12,5 Zentimeter kürzer als der Vorgänger, der Radstand fällt dagegen um zwei Millimeter länger aus. Im Inneren finden fünf Personen Platz, das Ladevolumen beträgt bis zu 350 Liter. Der neue Mokka ist das erste Modell mit dem „Opel-Vizor“ als zukünftigem Markengesicht und dem neuen Cockpit „Opel Pure Panel“. Die horizontal verlaufende Instrumentenanzeige integriert zwei Widescreen-Displays, wovon der Bildschirm vor dem Fahrer bis zu 12 Zoll groß ist.

Der Motor der Elektro-Version des Mokka liefert 100 kW (136 PS) Leistung. Der Fahrer kann im Mokka‑e zwischen den drei Fahrstufen Normal, Eco und Sport wählen. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 150 km/h begrenzt. Im Normal-Modus sind gemäß WLTP-Norm bis zu 322 Kilometer mit einer Ladung möglich. Die 50-kWh-Batterie lässt sich serienmäßig an einer 100 kW-Gleichstrom-Säule in 30 Minuten per Schnellladung bis zu 80 Prozent füllen. „Egal ob Wall Box, High-Speed-Charging oder Kabellösung für die Haushaltssteckdose – der neue Mokka-e ist auf alle Ladeoptionen vom einphasigen bis zum dreiphasigen Laden mit 11 kW vorbereitet und überzeugt zudem mit einer 8-Jahres-Garantie für die Batterie“, wirbt Opel.

Alle Mokka-Modelle verfügen serienmäßig über LED-Lampen an Front und Heck, eine elektrische Parkbremse und Verkehrsschilderkennung. Auf Wunsch sind weitere moderne Systeme wie ein automatischer Geschwindigkeits-Assistent, ein aktiver Spurhalte-Assistent sowie eine 180‑Grad-Panorama-Rückfahrkamera erhältlich.

„Der neue Mokka ist ein echter Blickfang und wird die Wahrnehmung unserer Marke verändern. Mit ihm erfinden wir Opel neu und zeigen unsere Designsprache der kommenden zehn Jahre“, so Firmenchef Michael Lohscheller. Der Mokka zeige alles, wofür Opel heute und in Zukunft steht: „Er macht Spaß, ist effizient und in jeder Hinsicht innovativ. Dazu verkörpert er perfekt die Markenwerte von Opel – begeisternd, nahbar, deutsch – auf eine rundum progressive Art. Der Mokka ist der erste Opel, der vom Marktstart an elektrisch vorfährt – und damit ein klarer Beweis dafür, dass Opel elektrisch wird:“

Der Mokka-e soll zusammen mit den Diesel- und Benzinvarianten ab Spätsommer 2020 bestellbar sein und Anfang 2021 in den Autohäusern stehen. Die Preise will Opel zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.